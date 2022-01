Sanremo 2022 biglietti: costo prezzi serate il Teatro Ariston

C’è differenza tra vivere Sanremo comodamente in poltrona e farlo al Teatro dell’Ariston? La risposta è sì, senza alcun dubbio. Riuscire a ottenere uno o più biglietti per la principale kermesse musicale italiana vuol dire vivere un evento storico, che regalerà di certo emozioni e sorprese. Essere lì equivale a vedere il tutto e non solo quanto inquadrato, senza interruzioni pubblicitarie. Ogni fuori onda, la preparazione dello show alle spalle dei conduttori. Si entra a far parte dello spettacolo.

Quanto costa andare al Festival di Sanremo? Quali sono i prezzi per un biglietto? Scopriamo l’esborso che si richiede per una o più serate all’Ariston durante la celebre kermesse musicale.

LEGGI: Sanremo 2022 regolamento: come funziona il Festival di Amadeus

Sanremo 2022 prezzo biglietti

La premessa è d’obbligo. Andare al Festival di Sanremo è tutt’altro che economico. Occorre fronteggiare una spesa ingente, soprattutto se considera l’intero pacchetto, ovvero viaggio con soggiorno. Inoltre acquistare un tagliando non è poi così semplice, considerando l’enorme richiesta che si registra ogni anno. Per l’edizione del 2022 non è più possibile acquistare biglietti. La vendita è infatti terminata il 14 gennaio alle ore 14.00.

I posti a sedere nel teatro dell’Ariston sono 1900. Un numero che va moltiplicato per le cinque serate previste, le quali possono prevedere variazioni di costo. Oltre al singolo biglietto, inoltre, è stato messo a disposizione, come ogni anno, anche un abbonamento per le cinque serate del Festival.

LEGGI: Sanremo 2022 scenografia: come sarà il palco del Teatro Ariston

Sanremo, regole d’accesso

Per accedere al teatro Ariston di Sanremo si dovrà esibire il proprio biglietto nominale, così come un documento d’identità in corso di validità. Per quanto concerne la documentazione sanitaria, invece, ulteriori dettagli saranno forniti dall’organizzazione nei giorni precedenti l’evento.

Ogni acquirente può richiedere un massimo di due abbonamenti. Da quest’anno i biglietti sono digitali e dopo l’acquisto si riceverà una mail nell’arco di 48/72 ore prima della serata d’inizio, con link per il download.

Per quanto riguarda i posti, sono assegnati dalla Biglietteria, che si basa sull’ordine di registrazione. Occorre sottolineare come ogni serata preveda quattro posti riservati in platea per persone con disabilità e altrettanti per gli accompagnatori (riservati a disabili motori).

LEGGI: Sanremo Giovani 2022: finalisti e regolamento

Sanremo, biglietti

Abbonamento in galleria per cinque serate: 672 euro

Abbonamento in platea per cinque serate: 1.290 euro

Posto unico in galleria, serate 1-4: 100 euro

Posto unico in platea, serate 1-4: 180 euro

Posto unico in galleria, serata finale: 320 euro

Posto unico in platea, serata finale: 660 euro

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI