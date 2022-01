Il Festival di Sanremo 2022 avrà inizio l’1 febbraio e terminerà il 5 febbraio. Cinque serate di spettacolo condotte da Amaudes, affiancato da svariate co-conduttrici. Uno show che promette grandi sorprese, anche grazie a ospiti speciali.

Non mancano di certo le novità in questa nuova edizione del Festival di Sanremo. Per l’ultima volta Amadeus condurrà la principale kermesse musicale italiana ed ecco quale sarà il regolamento di cui tener conto per stabilire chi vincerà la 72esima edizione.

Sanremo 2022 regolamento

Saliranno sul palco dell’Ariston per Sanremo 2022 ben 25 artisti, che porteranno altrettante canzoni inedite. Si tratta di 22 Big e 3 provenienti dalle Nuove Proposte, che non si cimenteranno in una sfida a parte stavolta.

Vi sarà un nuovo meccanismo di votazione, che terrà conto di tre giurie autonome per i giornalisti accreditati: carta stampata e TV, radio e web. Diranno la loro nelle prime due serate. Ci sarà poi il debutto della giuria Demoscopica 1000, oltre alla conferma del Televoto.

Ci sarà il ritorno della serata delle Cover, in programma per venerdì 4 febbraio. Gli artisti in gara si esibiranno da soli o affiancati da un ospite. Proporranno un brano tratto dalla tradizione italiana o internazionale, spaziando dagli anni ’60 agli anni ’90, precisamente brani pubblicati tra l’1 gennaio 1960 e il 31 dicembre 1999. Queste prove faranno parte integrante della gara.

Sanremo 2022 votazioni

Nel corso delle prime due serate di Sanremo 2022 la giuria dei giornalisti si dividerà in tre categorie autonome: carta stampata e TV, radio e web.

Prime due serate

Il loro giudizio sarà espresso in maniera autonoma ed ecco il peso che avranno sul risultato finale:

Giuria carta stampata e TV: peso di un terzo

Giuria radio: peso di un terzo

Giuria web: peso di un terzo

Tutto ciò determinerà una classifica delle 12-13 canzoni eseguite in ciascuna serata. Al termine della seconda serata di Sanremo 2022 sarà stilata una classifica generale di tutti i brani in corsa.

Terza serata

A votare stavolta saranno altre due giurie. Ecco di chi si tratta e in che modo il loro giudizio peserà sul risultato finale:

pubblico via Televoto: peso del 50%

Demoscopica 1000: peso del 50%

I voti espressi, uniti a quelli delle prime due serate, andranno a comporre una nuova classifica generale.

Quarta serata

Ecco chi esprimerà il proprio voto nel corso della serata delle cover e quale sarà il loro peso sul giudizio finale:

pubblico via Televoto: peso del 34%

giuria sala stampa, TV, radio e web: peso del 33%

Demoscopica 1000: peso del 33%

La media dei giudizi andrà a comporre una nuova classifica generale al termine della serata delle cover.

Serata finale

Nel corso dell’ultima serata di Sanremo 2022 sarà unicamente il pubblico a potersi esprimere attraverso il Televoto. Le prime tre canzoni in classifica verranno poi riproposte dal vivo o grazie a una registrazione (eventualità legata a possibili positivi al Covid-19). Da questo momento verranno azzerate le precedenti votazioni. Si procederà con nuovi giudizi da parte del pubblico, della stampa e della Demoscopica 1000, con la stessa ripartizione della serata delle cover.