Sanremo 2022 scenografia: come sarà il palco del Teatro Ariston

Dall’1 al 5 febbraio 2022 si tornerà sul palco di Sanremo con Amadeus, pronto per la sua ultima edizione da conduttore della celebre kermesse musicale. Il clima è già caldissimo e l’attesa dei fan spasmodica.

Scopriamo come sarà trasformato il palco del Festival di Sanremo per l’edizione 2022. Una scenografia da sogno, come nella migliore tradizione dello show proposto all’Ariston da 72 anni.

Sanremo 2022 scenografia

Per la ventesima volta la scenografia del Festival di Sanremo sarà firmata da Gaetano Castelli, affiancata da sua figlia Maria Chiara. Sono spuntate in rete le prime immagini del Teatro dell’Ariston, in allestimento in vista del Festival, che avrà inizio tra poco più di 10 giorni.

Gli scatti rubati che i social ci hanno mostrato sono decisamente poco definiti ma bastano per far capire come l’edizione 2022 paia in linea con quella del 2020. Le forme sembrano particolarmente arrotondate e c’è spazio per gli archi, così come per i balconi laterali, sfruttati come ledwall, cosa che avveniva anche lo scorso anno. Dopo le forme squadrate dell’ultima edizione, un ritorno alle sinuosità. Una generale morbidezza, spezzata dalla scala, maestosa e classica, che non poteva di certo mancare.

Sanremo 2022 ospiti possibili

Non mancano svariate conferme in merito agli ospiti che troveranno spazio sul palco del Festival di Sanremo 2022. Ecco quelli annunciati da Amadeus:

Maneskin

Cesare Cremonini

Laura Pausini

Checco Zalone

Si parla anche di un ritorno di Fiorello, che potrebbe allietare però unicamente l’ultima puntata di Sanremo. Si fa un gran parlare, però, anche di ospiti internazionali. Potrebbe tornare in Italia Stromae, i cui ultimi brani sono particolarmente presenti nelle radio nostrane. Il pubblico apprezzerebbe di certo rivedere Avril Lavigne, da non molto tornata a far sentire la sua voce. Si fa anche il nome di Ed Sheeran, che sarebbe la perfetta ciliegina sulla torta di questa 72esime edizione. Nei giorni scorsi si era paventata anche la presenza di un amatissimo attore, Terence Hill. L’ormai ex Don Matteo potrebbe passare a salutare il suo pubblico sul palco dell’Ariston.

La scala c’è!

Nuovi scorci della scenografia di #Sanremo2022 in cui si intravede il palco.

