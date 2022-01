Aline – La voce dell’amore è un film musicale biografico, che racconta la storia di Celine Dion. Uscito al cinema giovedì 20 gennaio 2022, è una pellicola da non perdere per tutti i fan della celebre cantante.

Liberamente ispirato alla vita di Celine Dion, Aline – La voce dell’amore, propone al cinema il suo percorso artistico e personale. Scopriamo qualcosa in più sulla pellicola e, al tempo stesso, com’è cambiata nel tempo Celine Dion, oggi costretta a rinviare le tappe del suo tour a causa di gravi problemi fisici.

Il film è ambientato in Quebec verso la fine degli anni ’60. Si racconta la storia di una giovane ragazza, Aline, nata in una famiglia in cui la musica gioca un ruolo molto importante. Loro sono i Dieu. È la 14esima figlia di Sylvette e Anglomard e, a differenza dei suoi fratelli, ha una voce a dir poco magnifica.

Il suo talento canoro viene scoperto da un incredulo Guy-Claude Kamar, produttore musicale che intende renderla la più grande cantante al mondo. Inizierà così la sua scalata all’Olimpo, sostenuta dalla sua famiglia e da Guy-Claude, del quale si innamorerà perdutamente.

Ecco il cast di Aline – La voce dell’amore:

I fan di Celine Dion sono in apprensione per le condizioni fisiche della celebre cantante. L’artista ha infatti dovuto rinviare ancora una volta le date del suo tour: “Speravo davvero d’essere pronta ma suppongo di dover solo essere paziente”. Da diverso tempo soffre di seri problemi di salute. Ha parlato di spasmi muscolari molto gravi e persistenti. Dolori che inficiano la sua quotidianità e ovviamente le impediscono di gestire uno show, soprattutto reiterato come un tour.

Dal 2016 a oggi la vita di Celine Dion è cambiata radicalmente. Ha dovuto sopportare dolori atroci sul fronte personale, vedendo morire il suo compagno René Angélil a causa di un tumore contro il quale lottava dal lontano 1998. Come se non bastasse due giorni dopo la tragedia ha anche perso suo fratello, Daniel Dion, a soli 59 anni, anche lui a causa di un cancro.

Vicende che l’hanno segnata profondamente nello spirito e nel fisico. Se i dolori lancinanti le impediscono di esibirsi, il trauma psicologico ha innescato un processo di dimagrimento che i fan ritengono preoccupante. Non si hanno particolari informazioni ed è giusto che l’artista tuteli la propria privacy. In tanti sospettano si tratti di una vera e propria malattia, che spesso la immobilizza a letto, impossibilitandola a muoversi. Le foto che la ritraggono visibilmente dimagrita hanno fatto il giro del web.

A tranquillizzare tutti ci ha pensato proprio lei, rivelando che è sempre stata magra e che gli esercizi e il regime alimentare l’aiutano a mantenersi in forma. I tabloid, però, insistono sulla possibilità che lei soffra di una “condizione incurabile” che la costringe a perdere peso.

Tra il 2020 e il 2021 c’è stato un netto miglioramento del suo stato fisico, almeno in apparenza. I dolori lancinanti permangono, purtroppo, ma sui social la si può vedere decisamente più in forma.

Morto da alcuni anni, René Angélil resta indelebile nel cuore di Celine Dion. Attraverso un post la cantante ha voluto ricordarlo pubblicamente: “Mentirei se dicessi che sto bene, ti penso almeno cento volte, perché nell’eco della mia voce sento le tue parole, proprio come se tu fossi lì… Mi manchi”.

I would be lying if I said I’m fine, I think of you at least a hundred times, cause in the echo of my voice I hear your words just like you’re there… Tu me manques

– Céline xx…

📸 : Hans Lambrechts pic.twitter.com/KkF4K4kFRm

— Celine Dion (@celinedion) January 14, 2022