Il 27 gennaio 2022 arriverà su Prime Video Tre sorelle, film al femminile di Enrico Vanzina. Una commedia incentrata su un trio di attrici eccellenti che raccontano l’amore e il bisogno d’amare dal loro punto di vista.

Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su Tre sorelle. Qual è il cast del nuovo film di Enrico Vanzina e la trama della pellicola in arrivo il 27 gennaio. Uno sguardo rivolto al mondo delle donne nei tempi moderni, in costante cambiamento, con punti di riferimento ben differenti rispetto al passato per quanto riguarda i rapporti umani.

Tre sorelle, trama e cast

Tre sorelle ha come protagoniste Serena Autieri, Giulia Bevilacqua e Chiara Francini. Sono loro al centro della nuova commedia al femminile di Enrico Vanzina. Si sottolinea tanto il fatto che stavolta vi sia uno sguardo prettamente rivolto alle donne, considerando la filmografia del celebre regista. Un cambio di rotta interessante, che non si limita ad adattare alle tre attrici degli standard maschili, come spesso accade.

Proiettato in anteprima a Capri Hollywood, il film è un racconto ironico e romantico sulla forza e la fragilità di queste tre donne, chiamate a fare i conti con le proprie vite. Scopriamo qualcosa in più sul loro conto.

Marina è una tipica donna borghese, sposata con un primario di ortopedia. Nella vita non sembra mancarle nulla, tranne l’amore del consorte, che ha una relazione con il suo assistente. Di colpo il mondo le crolla addosso. Come può non essersi resa conto di tutto questo? Corre da sua sorella Sabrina per avere conforto ma la trova in lacrime.

È disperata perché il suo matrimonio è finito. Stavolta, però, la colpa non è da ricercare in lui, bensì in lei. Ha tradito suo marito e lui l’ha lasciata per sempre. Le due decidono di recarsi nella villa di Marina, così da trascorrere alcuni giorni insieme e ricomporre i cocci della loro vita. Una piccola vacanza che vede aggiungersi anche Caterina, l’ultima sorella, e Lorena, massaggiatrice di Marina che, a sua volta, vanta una vita sentimentale travagliata. Tutte pronte ad aiutarsi vicendevolmente, almeno fino all’arrivo di Antonio, che abita nei pressi della villa. In breve si genererà un certo attrito tra le sorelle. L’equilibrio trovato sarà presto rotto.

Ecco il cast di Tre sorelle:

Serena Autieri: Marina

Giulia Bevilacqua: Sabrina

Chiara Francini: Caterina

Rocio Munoz Morales: Lorena

Fabio Troiano: Antonio

Luca Ward: padre delle sorelle

