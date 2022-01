Squid Game avrà una seconda stagione? Ne aveva parlato il creatore della serie della Corea del Sud e ora è Netflix a dire la sua in maniera ufficiale, per la gioia di tutti gli appassionati nel mondo.

Il fenomeno Squid Game ha coinvolto davvero tutti. È la serie più vista di sempre su Netflix. I suoi numeri sono straordinari e gli appassionati si aspettano una seconda stagione. Ecco l’annuncio ufficiale e quando potrebbero arrivare i nuovi episodi.

Squid Game 2 ufficiale

Squid Game è stata la serie fenomeno del 2021, a mani basse, senza possibilità di smentita. Lo show coreano ha coinvolto davvero tutti, al di là della generazione e delle abitudini streaming. Una serie divenuta rapidamente parte della cultura pop, al punto da “costringere” tantissimi a recuperarla, così da capire di cosa si stesse tanto parlando online.

Non vi è dubbio sul fatto che Squid Game 2 si farà. È giunta infatti la conferma ufficiale da parte di Ted Sarandos, co-CEO e chief content officer di Netflix. Nel corso dell’intervista sugli utili del quarto trimestre del 2021 della società, gli è stato chiesto del secondo capitolo del violento drama proveniente dalla Corea del Sud, ad oggi la serie TV più vista di sempre della piattaforma: “Assolutamente, ci sarà di sicuro. L’universo di Squid Game è appena iniziato”.

Squid Game 2 quando uscirà

Ted Sarandos conferma, dunque, in maniera ufficiale le parole del creatore di Squid Game, Hwang Dong-hyuk, che non molto tempo fa aveva rilasciato un’intervista ad Associated Press: “C’è stata subito una grande pressione. Tantissime richieste da parte dei fan e un amore così grande. Tutti vogliono una seconda stagione. Mi sembra non ci abbiano lasciato altra scelta. Ci sarà davvero una seconda stagione di Squid Game. Al momento ci sto pensando. Sono nel pieno del processo di pianificazione. Credo sia troppo presto per dire quando e come accadrà. Sicuramente Gi-Hun tornerà per fare qualcosa per il mondo”.

Non è possibile proporre date ufficiali o ufficiose al momento. La seconda stagione di Squid Game è ben distante dall’inizio della produzione. È tutto ancora in fase di ideazione e scrittura. Va da sé che per un evento del genere occorrerà attendere almeno fine 2023 o inizio 2024.

