Alessandro Cattelan si prepara al fare il proprio esordio su Netflix. Dopo il suo addio a X-Factor, il celebre conduttore si è messo alla prova sulla Rai e, continuando a lavorare a Radio Deejay, è stato impegnato nelle riprese del suo docushow sulla piattaforma streaming.

Annunciata finalmente la data d’uscita di Una semplice domanda. Questo è il titolo del programma di Alessandro Cattelan in arrivo su Netflix. Un docushow suddiviso in sei puntate da non perdere.

LEGGI: Il trattamento reale, trama e cast del film Netflix

Una semplice domanda con Alessandro Cattelan

Netflix ha lanciato un breve filmato di presentazione di Una semplice domanda, docushow di Alessandro Cattelan. Il celebre conduttore si mostra nel filmato in barca a Venezia. In sottofondo lo si sente parlare. Spiega come siamo intrappolati in queste vite che ci rendono infelici, lavorando in luoghi che odiamo, circondati da colleghi che troviamo insopportabili. Viene dunque da chiedersi: “I soldi fanno la felicità? E certo!”.

LEGGI: Archive 81 – Universi alternativi: trama, cast e perché vederla

Tutto ha avuto inizio da una “semplice domanda” di sua figlia Nina. Gli ha chiesto come si fa a essere felici. Lui che ha una splendida famiglia, un bel lavoro ed è in salute, pensava di saperne almeno qualcosa in merito. Il quesito, invece, lo mette in crisi. Ecco, dunque, che ha pensato a un programma che potesse provare ad analizzare questo concetto chiave.

Per realizzare il suo scopo, Alessandro Cattelan viaggerà in giro per l’Italia e all’estero, intervistando persone e condividendo esperienze. Non esiste una risposta unica ma esistono differenti interpretazioni, a seconda delle proprie esperienze di vita.

LEGGI: Squid Game 2 si farà, l’annuncio ufficiale: quando esce la seconda stagione

Una semplice domanda, quando esce e dove vedere

Chiunque voglia guardare Una semplice domanda, programma di Alessandro Cattelan in arrivo in streaming, potrà farlo attraverso il proprio profilo Netflix. La piattaforma è disponibile su tutti i dispositivi: smartphone, tablet, notebook, Desktop PC e Smart TV. La data d’uscita annunciata è il 18 marzo. Difficile pensare che tutte le sei puntate saranno subito disponibili. Potrebbero essere caricate poco alla volta.

A volte #UnaSempliceDomanda necessita di una semplice risposta, altre volte invece necessita di sei episodi. La nuova serie di @alecattelan arriva il 18 marzo. pic.twitter.com/Cr8jwXrD3A — Netflix Italia (@NetflixIT) January 21, 2022

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI