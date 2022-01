Al grande fratello VIP nella puntata del 21 gennaio gli animi si sono scaldati tra Aldo Montano ed Alex Belli. Ecco cosa è successo davvero durante la pubblicità

Alex Belli al grande fratello VIP continua a far parlare di sé anche senza la moglie Delia Duran e la sua amica da chimica artistica Soleil Sorge. È l’indiscutibile protagonista di questa edizione del reality, allo stesso tempo la sua personalità fuori dagli schemi esaspera gli animi di alcuni concorrenti.

In questo caso parliamo di Aldo Montano. Come ben ricorderete i due all’interno della Casa erano grandi amici, il rapporto si è però incrinato dopo che l’attore di Centovetrine ha sparlato del campione di scherma alle sue spalle. Tra i due c’è ancora, evidentemente, qualche attrito di troppo. Non lo ha negato nemmeno Alfonso Signorini che ha rivelato i dettagli di cosa è accaduto durante la pubblicità tra i due.

Vbb Gf VIP, lite tra Aldo e Alex in puntata

Durante la diretta del 21 gennaio. Prima il conduttore mostra al pubblico la sedia vuota di Alex Belli che aveva momentaneamente lasciato lo studio poi rivela che c’erano stati momenti di tensione tra i due ex concorrenti. Aldo è intervenuto dicendo che l’attore lo ha provocato ma che con lui casca male e che ci vorrebbero tal volta due calci nel sedere, in senso figurato.

Belli è poi tornato in studio e ha raccontato il contrario “Aldo mi provoca”. Montano si è risentito, lui dice che andata diversamente. A suo dire, Alex si è alzato e gli ha puntato il dito in faccia. “Sei un uomo piccolo così” ha accusato Aldo. “Sei capace solo di mettere le mani in faccia” ha risposto stizzito Belli. Una polemica senza fine, non è mancata infatti la stoccata finale di Aldo “sei ridicolo Alex, sei veramente ridicolo”

