Giuliana De Sio prima e dopo: chirurgia FOTO

Giuliana De Sio, com’è cambiata negli anni l’attrice, ospite quest’oggi di Verissimo: scopriamo com’era prima e com’ diventata oggi e le operazioni chirurgiche cui si è sottoposta.

Tra gli ospiti della puntata odierna di Verissimo c’è Giuliana De Sio, che si racconterà nel salotto di Silvia Toffanin. La donna vanta una carriera lunga e proficua e anche oggi, superati i 60 anni, rimane una grandissima protagonista dello spettacolo italiano. Vediamo dunque com’è cambiata negli anni e se ha fatto ricorso al chirurgo per mantenere il proprio aspetto.

Giuliana De Sio prima

Nata a Salerno il 2 aprile 1956, la donna ha ottenuto il successo nel mondo del cinema negli anni ’80, grazie soprattutto al film Io, Chiara e lo Scuro, che le è valso la vittoria di un David di Donatello. Successo replicato nove anni dopo, quando ha trionfato di nuovo grazie al film Cattiva. Dal cinema alla televisione, la donna ha mantenuto sempre alto il proprio successo, prendendo parte anche a diverse fiction importanti come L’onore e il rispetto o Caterina e le sue figlie.

La donna ha dovuto affrontare però anche momenti difficili, come l’embolia polmonare che l’ha colpita nel dicembre 2011, da cui ha recuperato dopo un periodo di riabilitazione. La donna ha raccontato che però anche queste difficoltà l’hanno aiutata, perché ne è uscita alla grande.

Giuliana De Sio oggi

Superata la soglia dei 60 anni, la donna rimane molto attiva nel mondo dello spettacolo e mantiene un aspetto davvero fresco e giovanile. In molti hanno parlato di interventi chirurgici per salvaguardare il suo aspetto e in effetti l’attrice si è sottoposta a qualche ritocco per alleviare i segni dell’età, le solite punturine di botox, ma questi interventi non hanno stravolto il suo aspetto, l’hanno solo aiutata ad alleviare i segni del tempo che passa.

