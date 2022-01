Grande Fratello VIP, Soleil contro Manila: “strategie disgustose”

La puntata del Gf VIP è iniziata col botto. Soleil contro tutti, attacca Manila e Lulù. Non si è avvicinata a Sophie per falsità e poi si parla di strategie

Era nell’aria, la frattura tra Soleil e Katia e Manila era ormai insanabile. Alfonso Signorini ha provato a far chiarire le protagoniste del reality. Il risultato è stato però opposto, è scoppiata una pesante lite tra le dirette interessate. Non solo, il confronto si è trasformato in Soleil contro tutti, con la bionda concorrente che ha replicato piccata a Lulù.



Anche dopo la puntata di venerdì 21 gennaio non si è sciolto il bandolo della matassa, con la Sorge che ha accusato la Nazzaro di averle parlato alla spalle criticando il suo rapporto con Alex. Tornerà il trio delle gemelle di Shining? Difficile ma non impossibile che Soleil faccia pace con Manila e Katia. Ripercorriamo lo scontro che ha visto protagonista anche Lulù e le insinuazioni sulle sporche strategie che hanno portato a finte amicizie.

Lo scontro tra Soleil e Manila

La lite tra le due ex amiche è ferma sempre sulle stesse posizioni. La Sorge si sente ferita perché la Nazzaro per giorni non si è avvicinata a lei, lasciandola sola in un momento di bisogno. Manila ha replicato che non è vero, che è stata l’influencer a cacciarla per quattro giorni. “Non sei mai venuta, hai fatto delle affermazioni su di me e ti tolgo anche il saluto” ha sentenziato dura Soleil. La replica dell’ex Miss Italia non è stata da meno.

“Sono una donna, non una ragazzina, che insegna ai propri figli i principi dell’amicizia”. Come si può ben dedurre il rapporto tra Soleil e Manila è in una fase di stallo, entrambe restano ferme sulle proprie posizioni. Katia Ricciarelli si dispiace per Manila, se l’è presa un pochino con la Sorge per la reazione che ha avuto e tra le due è bagarre in pubblicità, sempre sullo stesso punto.

La lite tra Soleil e Lulù

Volano stracci anche tra Soleil e Lulù. Alfonso Signorini nella puntata del Grande Fratello VIP del 21 gennaio chiede alla più giovane delle principesse Selassiè cosa ne pensa dell’atteggiamento di Soleil. Lulù ha le idee chiare, a suo dire la Sorge non vuole bene a Manila perché l’ha fatta passare per falsa. “Un genio lei dopo tutto” commenta ironica Soleil. A nulla valgono i commenti delle due opinioniste del Gf VIP. Sonia Bruganelli chiede a Lulù perché ha fatto lo stesso con Sophie, arrabbiandosi quando si è avvicinata alla sua rivale, la Sorge.



Lei replica che l’amica di Alex Belli ha sempre offeso l’ex tronista, era questo il motivo del dissenso. La Volpe torna sull’attacco della mamma di Sophie a Jessica, difendendo Jessiè. Poi chiede a Manila se il suo avvicinamento a Delia una strategia. Lei risponde di no, le è stata vicina, come a tutte. Lulù si inserisce di nuovo nel dibattito, dicendo che Soleil si è avvicinata alla Codegoni perché era sola non per amicizia. La Sorge ha sbottato “non uso le vostre disgustose strategie”, smascherando secondo lei quello che sta accadendo ed è accaduto nella Casa del Grande Fratello VIP, che si cambi gruppo in base al televoto.

