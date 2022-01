Avanti un altro pure di sera è la prima serata della domenica di Canale 5. Grandi ospiti nella puntata di stasera 23 gennaio 2022

Torna l’appuntamento con Avanti un altro pure di sera, format che porta in prima serata il quiz show di Paolo Bonolis. Domenica scorsa, il 16 gennaio 2022, è andata in onda la prima puntata dell’edizione serale del programma, che ha visto avvicendarsi diversi ospiti di rilievo. Hanno gareggiato per beneficenza gli ex del Gf VIP, a vincere una simpaticissima Francesca Cipriani che non si è aggiudicata il montepremi nelle risposte al contrario all’ultimo respiro. Accanto al conduttore l’immancabile compagno di viaggio, Luca Laurenti, ad alternare musica e gag esilaranti. Vediamo cosa ci aspetta nella seconda puntata di stasera.

Avanti un altro pure di sera: gli ospiti della puntata del 22 gennaio

A sfidarsi in un Avanti un altro pure di sera due categorie d’eccezione: Meteore vs Specialisti. Gli ospiti sono due giganti della tv per sbaragliare la concorrenza de La Sposa: Alvaro Vitali e Francesco Pannofino. L’ospite d’onore del programma è Ilona Staller, alias Cicciolina, il vero e propio asso nella manica di Paolo Bonolis per stupire. Era da tempo infatti che l’ex star mancava dal palcoscenico televisivo.

Per gli amanti del game show non mancheranno le splendide presenze fisse di Avanti un altro. Ruberanno la scena ai VIP la splendida Miss Claudia accanto all’altergo per distrarre i concorrenti, la storica Bonas Sara Croce. Le telespettatrici potranno restare affascinata dal biondissimo Daniel Nilsson, mentre la fortuna sarà tutta nella mano della Bona Sorte, interpretata da Francesca Brambilla. Grande protagonista anche la Regina del Web, Laura Cremaschi che un tempo divertiva con i suo pronostici calcistici.