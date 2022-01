Gianluca Costantino è un nuovo concorrente del Gf VIP, moro e alto è grande amico di Alessandro Basciano. Scopriamo perché è vippone e se è fidanzato

Nuovi ingressi al Grande Fratello VIP per movimentare l’edizione più lunga della storia del reality che finirà il 14 marzo. Le coppie sono ormai delineate nella Casa più spiata d’Italia ma a sparigliare le carte ecco che arriva un bello e possibile.

Entra Gianluca Costantino nuovo concorrente del Gf VIP, moro e pronto a farsi strada nel mondo della tv. Se Antonio Medugno, il biondo nuovo ingresso, potrebbe essere legato a Clarissa Selassiè, Gianluca potrebbe essere l’uomo giusto per la Sorella Jessica. Scopriamo tutto su di lui.

LEGGI ANCHE: Chi è Antonio Medugno nuovo concorrente del Gf Vip: la fidanzata è Clarissa?

Chi é Gianluca Costantino e l’amicizia con Basciano

Gianluca Costantino è di origini campane. È nato a Napoli nel 1988 ed ha 33 anni di età. Ha sempre avuto una propensione innata al successo e di studi si è laureato in Economia e Finanza. Presto, grazie anche alla sua altezza di oltre un metro e ottanta, gira il mondo grazie alla sua carriera di modello. Vanta collaborazioni con marchi importanti come DSquared 2. Non ci risulta che abbia partecipato a Uomini e Donne e Temptation Island. La sua grande passione è il fitness, di cui è un grande esperto, infatti di lavoro fa il personal trainer da remoto.

Gianluca Costantino é molto seguito su Instagram con oltre 20mila follower. Non ci sono foto di coppia sul suo profilo, per questo potrebbe non essere fidanzato. Ha diversi amici VIP, dal Gieffino Alessandro Basciano ad Antonella Mosetti. La splendida star della tv gli ha fatto una raccomandazione via social: ha postato una storia Instagram con scritto “entra l’amico mio più figo di tutti”, una sorta di invito a dare il massimo. Lui ha condiviso la story rispondendo con un cuore.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI