Daniela Sorge è la zia di Soleil. Insieme al cane Simbah è uno degli affetti più cari della concorrente del Grande Fratello Vip. Scopriamo chi è e il suo ruolo da presidente

Tra le protagoniste del Grande Fratello VIP, Soleil Sorge è di sicuro quella che ci ha fatto più emozionare in queste ore e nel corso dell’intero reality condotto da Alfonso Signorini. Abbiamo scoperto il suo grande amore per il suo cane di nome Simbah. Accanto al suo amico a quattro zampe, un’accompagnatrice d’eccezione: a portare nella casa del Grande Fratello a Sole il suo cane è stata la zia.

Daniela Sorge non è nota al mondo della tv ma spesso è al centro dell’attenzione per le parole d’affetto che le dedica sua nipote. La donna è anche molto importante nel suo paese. Scopriamo tutto su Daniela Sorge, la sua vita privata e il suo bel rapporto con l’influencer.

Chi è Daniela Sorge, zia di Soleil

Daniela Sorge è la zia di Soleil. È di origini abruzzesi ed è nata ad Avezzano. Non conosciamo la data di nascita precisa, la donna avrà all’incirca 45 anni d’età. Molto legata al suo paese, ha studiato presso l’ITC Galileo Galilei diplomandosi nel 1994. Ha poi proseguito gli studi presso l’Università dell’Aquila. È in questo periodo che probabilmente ha conosciuto suo marito Alessandro Lucarelli. Entrambi sono persone molto riservate e non abbiamo ulteriori dettagli sulla loro vita privata. La coppia dovrebbe avere due figli, un maschietto e una femminuccia, non ancora maggiorenni. Daniela Sorge ha una grande passione: il nuoto. Di lavoro si occupa proprio di questo, infatti è presidente da anni della Pinguino Nuoto di Avezzano.

Soleil ha parlato del rapporto con la zia Daniela durante la sua esperienza a Uomini e Donne. La concorrente del Grande Fratello VIP ha ricordato come, avendo frequentato le elementari ad Avezzano, era di casa nella piscina di cui la zia è presidente. È anche grazie all’associazione sportiva Pinguino Nuoto che ha avuto la possibilità di diventare famosa. La notò il fotografo Antonio Oddi, amico dei suoi zii e che le propose delle foto che le sono valse la partecipazione a Miss Italia.

