Ospiti L’Eredità Speciale Sanremo 28 gennaio: il gran ritorno

Stasera 28 gennaio in prima serata L’Eredità Speciale Sanremo 2022. A pochi giorni dall’inizio del Festival, Flavio Insinna accoglie ospiti speciali

Raiuno si prepara all’arrivo del Festival di Sanremo 2022, il grande evento dell’anno. Per scaldare i motori in vista della partenza della manifestazione canora firmata Amadeus, L’Eredità sbarca in prima serata. A condurre il programma il padrone di casa Flavio Insinna con una puntata dedicata alla kermesse della città dei fiori.

L’Eredità Speciale Sanremo 2022 prevede lo stesso identico format del pomeridiano, l’unica differenza è che a gareggiare ci sono ospiti VIP. Le domande fino alla seguitissima ghigliottina finale sono tutte dedicate al Festival. Scopriamo insieme, secondo indiscrezioni, quali sono i super concorrenti della puntata di stasera 28 gennaio dell’amatissimo programma RAI.

LEGGI ANCHE: Sanremo 2022 date: quando inizia la 72esima edizione del Festival

Ospiti L’Eredità Speciale Sanremo 2022: tutti i concorrenti in gara

Si punta in grande e nel parterre di concorrenti del programma spuntano dei VIP di alto profilo legati da una lunga carriera televisiva all’emittente che trasmette lo speciale. Tra gli ospiti de L’Eredità Speciale Sanremo 2022, probabilmente, a fare da apripista Mara Venier con la sua esperienza e la sua vivacità. Accanto a lei un’altra signora della tv , Milly Carlucci che potrebbe svelarci anche qualche anticipazioni de Il Cantante Mascherato.

Non mancheranno le risate di alto profilo con la comicità nosense di Nino Frassica. Abbiamo parlato di VIP e tra gli ospiti d’onore di stasera 28 gennaio a L’Eredità Gigi D’Alessio, diventato da poco papà per la quinta volta. Volto di punta dello speciale Alberto Angela dopo il grande successo di Meraviglie e Stanotte a Napoli. Con stupore un grande ritorno. Non quello di Carlo Conti in conduzione, ma quello della sua ex Roberta Morise. Come professoressa tornerà anche Angela Tuccia.