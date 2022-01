Valentina Dallari nel suo nuovo libro ha raccontato la sua lotta contro l’anoressia. Ricordate l’ex fidanzato conosciuto a uomini e donne Andrea Melchiorre? Ecco che fine ha fatto

Valentina Dallari, 28 anni di età appena compiuti, è di origine serbo croate ed è Emiliana. È nata infatti a Bologna e dopo il diploma ha iniziato a girare il mondo da indossatrice e dj. La sua passione, oltre la musica, è sempre stata lo sport, in particolare la pallavolo. A causa di un infortunio al ginocchio ha dovuto lasciare per sempre il campo e dedicarsi così alla sua carriera di disc jockey. Poco più che ventenne partecipa come tronista ad uomini e donne nel 2014.

Un percorso quello di Valentina nello studio del programma di Maria de filippi che tuttora uno di troni più ricordati della storia del programma. Da quell edizione sono usciti diversi influencer attuali. I corteggiatori di Valentina Dallari erano infatti Mariano Catanzaro e Gianluca Tornese. Proprio Gianluca arrivo fino alla fine del percorso ma la bella tronista gli preferì un altro. Valentina a Uomini e donne scelse infatti Andrea Melchiorre. Fuori dal programma e senza telecamere il fidanzamento durò pochi mesi e finì tra polemiche ed insulti reciproci sui social. Una brutta pagina perché entrambi arrivarono ad attaccarsi addirittura sui loro difetti fisici.

Acqua passata nel corso del tempo perché l’ex fidanzato della tronista quando lei soffriva di anoressia lei ti dico un bellissimo post di incoraggiamento per aiutarla a guarire. Gianluca Tornese continua la sua carriera sui social e ha partecipato lo scorso anno al programma televisivo La pupa e il secchione e Viceversa. Anche Mariano Catanzaro è molto seguito sui social e si divide tra web e tv. La dj ha due ex importanti, il manager musicale Alessandro De Luca ed il rapper Junior Cally. Vediamo invece che fine ha fatto l’ex fidanzato di Valentina Dallari Andrea Melchiorre.

Chi è Andrea Melchiorre

Andrea Melchiorre è di origini romane. È nato a Roma il 28 dicembre del 1993 ed ha attualmente 28 anni di età. Ha vissuto da piccolo ad Ostia dove ha studiato all’Istituto tecnico commerciale. Ha sempre avuto una passione per la moda e ha fatto anche il modello. A 20 anni ha partecipato a Uomini e Donne come corteggiatore di Valentina Dallari. La tronista lo scelse anche per il loro carattere molto simile.

Si distinse, infatti, nel programma pur arrivando dopo Mariano Catanzaro e Gianluca Tornese non solo per la spiccata avvenenza. Dimostró di avere una propensione al confronto ed un piglio molto deciso nel modo di corteggiare. La love story tra Andrea e Valentina non finì nel migliore dei modi: si sono lasciati dopo pochi mesi per incompatibilità ed obiettivi diversi. Lui rimase ferito dalla Dj ed ed fidanzata per un commento poco carino sul suo strabismo di venere. Ma poi si sono chiariti ed oggi dopo 8 anni sono in buoni rapporti.

Andrea Melchiorre dopo Uomini e Donne

È sul podio degli influencer più seguiti d’Italia Andrea Melchiorre dopo Uomini e Donne. Conta su Instagram un milone di follower e vive stabilmente a Milano, anche se per lavoro viaggia molto. Grazie alle sue competenze nel settore ha fondato la Save one linea di abbigliamento uomo. Come imprenditore digitale ha partecipato a diversi programmi per influencer. Attualmente veste la carica di presidente Confartigianato Roma nel settore moda. Un uomo di successo dunque Andrea che ha saputo costruirsi un futuro solito utilizzando Uomini e Donne come trampolino di lancio per la sua carriera lontano dalla tv. Nella vita privata di Melchiorre non c’è solo il lavoro, anche se c’è poco tempo per l’amore.

Tra le ex fidanzate dell’influencer dopo Valentina Dallari figurano la collega Giulia Latini, non scelta di Luca Onestini, la modella di origini russe Olga Kosenko e un flirt con la tronista Camilla Giorgi. Attualmente secondo indiscrezioni la fidanzata di Andrea Melchiorre è Federica Morello. La ragazza ha 27 anni è di Sanremo e di lavoro fa la modella. Non ci sono conferme al riguardo nè di foto di coppia sui social. Guardando lo foto della meravigliosa Federica sul suo profilo Instagram la somiglianza con Diletta Leotta è impressionante.