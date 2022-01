Ospiti C’è Posta per te 29 gennaio 2022: spazio a un eroe nazionale

C’è posta per te: chi sono gli ospiti della puntata di sabato 29 gennaio 2022? Scopriamo cosa ci aspetta nel programma di Canale 5.

Torna il solito appuntamento di sabato sera con Maria De Filippi e le sue famose buste. Va in onda una nuova puntata di C’è posta per te, uno dei programmi più amati dal pubblico italiano. Tantissime le emozioni che ci aspettano anche nelle puntate di sabato 29 gennaio: vediamo gli ospiti della serata.

C’è posta per te: gli ospiti di sabato 29 gennaio

Puntata carica di sorprese ed emozioni anche questa di sabato 29 gennaio. Maria De Filippi accoglierà diversi protagonisti del mondo dello spettacolo e non solo, a partire dal CT della Nazionale italiana Roberto Mancini, che quest’estate ha condotto l’Italia a vincere gli Europei di calcio. In questi giorni, il tecnico è impegnato nello stage con i suoi calciatori per prepararli al meglio in vista dei delicati playoff di marzo, in cui l’Italia si giocherà l’accesso ai Mondiali, che ha già saltato quattro anni fa. In attesa di questo delicato appuntamento, Mancini sarà protagonista questa sera a C’è posta per te, con la volontà di regalare un sorriso a qualcuno in attesa di far gioire una nazione intera a marzo.

Altro super ospite del programma è Marco Bocci, uno dei volti più amati del cinema e della televisione italiana. Tantissimi i ruoli di prestigio interpretati dall’attore, che nell’ultimo anno abbiamo visto in televisione con la serie Fino all’ultimo battito e col film Bastardi a mano armata. Bocci è già stato ospite di Maria De Filippi nel 2018 ad Amici e ora è pronto a replicare con C’è posta per te.

Spazio, infine, alle tante storie emozionanti raccontate dal programma, che saranno ovviamente al centro della puntata di sabato 29 gennaio come sempre.

