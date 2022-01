Ciro Priello chi è la moglie: la verità sul matrimonio, si farà?

Tra i conduttori di Prima Festival ci sarà Ciro Priello: scopriamo chi è la moglie del comico e la storia di un matrimonio annunciato a Tale e Quale

Uno dei protagonisti di Prima Festival, lo show che anticipa le serate all’Ariston di Sanremo, è Ciro Priello, il famoso comico dei The Jackal, reduce dal grande successo nello show rivelazione dell’anno LOL – Chi ride è fuori. Negli ultimi anni il gruppo comico e in particolare l’attore campano hanno ottenuto un successo crescente e ora per Ciro è pronta all’orizzonte un’altra grande avventura. Andiamo a scoprire qualcosa in più sulla vita privata del comico, in particolare chi è sua moglie e come procede l’organizzazione del loro matrimonio.

Ciro Priello, chi è la moglie

Maura Iandoli è la compagna di Ciro Priello. Nata a Napoli il 7 luglio 1991 ed ha 30 anni di età da poco compiuti. Fin da bambina accanto al suo percorso di studi scolastici, ha sempre mostrato una particolare propensione per le attività di natura artistica. Così ha iniziato a formarsi come attrice, cantante e ballerina. Gli esordi sono nel mondo del teatro, recitando in spettacoli sui principali palcoscenici partenopei come il Totò e il Delle Palme. Nel corso degli anni grazie alle sue particolari doti comiche accompagnate da una grande bellezza, ha iniziato a muovere i primi passi anche nel mondo degli spot pubblicitari, del web e della radio. Maura è arrivata anche a condurre un programma in una nota emittente campana, Radio CRC. Le sue passioni restano il canto, il ballo e la recitazione, ma molto attiva sui social è riuscita a ritagliarsi uno spazio da influencer. Il successo per la donna è arrivato durante la pandemia, quando ha ideato il formato Che ne dice Freud allietando le giornate dei milioni di persone in zona rossa, offrendo un mutuo sostegno in un momento di assoluto bisogno.

Maura e Ciro la storia d’amore

La storia d’amore tra i due è nel segno del destino, galeotto è stato infatti il lavoro! Ciro Priello e sua “moglie” Maura si sono conosciuti per un provino ai The Jackal. La donna ha contattato Ciro con una scusa. E’ stata lei a fare il primo passo per conquistarlo inviandogli un messaggio in cui gli faceva i complimenti per i video Gli effetti di Gomorra sulla gente. Hanno iniziato così a sentirsi e dopo poco si sono fidanzati. Il provino andò bene e per un periodo hanno anche lavorato insieme, con la donna che ha collaborato coi The Jackal, poi però le strade dei due si sono separate, ognuno alle prese coi propri progetti. La vita lavorativa si è differenziata, ma non quella privata, che è continuata a procedere sugli stessi felici binari. I due convivono ormai da più di sei anni e hanno anche una figlia, di nome Anna, che ha cinque anni di età.

Ciro Priello ha fatto la proposta di matrimonio alla sua Maura in diretta tv su Raiuno nel corso di Tale e Quale Show in cui ha confermato di voler convolare a nozze con la sua amata compagna. La data del matrimonio è fissata per il 3 giugno 2022.

