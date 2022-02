Rihanna e Asap Rocky, chi è il compagno della cantante incinta: quando nasce il figlio

Non si fa che parlar d’altro, Rihanna è incinta ed è apparsa con il pancione su Instagram. Scopriamo chi è Asap Rocky, il compagno della cantante e padre del bebè che stanno aspettando

Rihanna è incinta! Da oltreoceano fino all’Italia è arrivata la notizia che ha allietato i fan della cantante. L’annuncio ufficiale, dopo una smentita apparsa strana, è arrivato su Instagram tramite l’account fan della cantante. Futura mamma all’età di 33 anni, Rihanna ha mostrato felice accanto al suo compagno Asap Rocky il pancione. La cantante è un’icona di stile, ha raggiunto il successo negli anni 2000 con la canzone d’esordio “Pon de Replay” per poi diventare una star con il singolo “Umbrella”.

Oltre alla musica, è famosa per la sua linea di make up “Fenty Beauty” marchio che in breve tempo è diventato tra i leader del settore. La vita privata dell’artista, dopo un lungo periodo no, si è colorata d’amore grazie alla sua dolce metà. Scopriamo chi è Asap Rocky, compagno di Rihanna.

Chi è Asap Rocky, il compagno di Rihanna

ASAP Rocky è il nome d’arte di Rakim Athelaston Mayers, è di origini bajan (Barbados) da parte di padre e americano da parte di madre. Nato a New York il 3 ottobre 1988, ha 32 anni di età. Fin da piccolo, frequentando il quartiere di Harlem, ha familiarizzato subito con il sound tipico di quella zona. Da subito ha capito che la sua passione era la musica. Ad 8 anni ha iniziato già a rappare con grandi nomi del settore. Ha dovuto anche affrontare un dramma che ha segnato la sua infanzia: suo padre è andato in galera per spaccio di droga, suo fratello invece è stato vittima di un omicidio.

Per cambiare aria si è trasferito prima a Manhattan e poi stabilmente nel New Jersey. Il significato del suo nome d’arte ASAP che inizia a nascere nel 2007 prendendo il nome dalla band che aveva fondato, ha diversi significati. Quello più noto è lottare e avere successo (Always Strive And Prosper). In realtà può anche significare Assassinating Snitches and Police e Acronym Symbolizing Any Purpose. La sua carriera prende il volo nel 2011 quando inizia a collaborare con Drake e ad avere successo da solista.

ASAP Rocky e Rihanna, la storia d’amore

La vita privata di ASAP Rocky è caratterizzata da un percorso sentimentale turbolento. È stato legato a donne bellissime, prima la collega australiana Iggy Azalea e poi con la modella Chanel Iman con cui ha chiuso la relazione dopo cinque anni. La vera svolta arriva con il suo grande amore, la donna giusta come l’ha definita lui stesso: Rihanna. I due si sono conosciuti grazie al lavoro, avevano duettato insieme nel 2010 in diversi tour e agli MTV Music Awards.

I due sono rimasti amici e sempre in contatto, ma l’amore è scoppiato ben 10 anni dopo. Si sono fidanzati nel novembre del 2020 rendendo partecipi i fan della loro unione. Così i due oggi hanno reso noto che Rihanna è incinta, una gravidanza che ha fatto gioire entrambi e che all’inizio hanno voluto tenere gelosamente custodito. È difficile dire quando nasce il bambino di Rihanna perché non è noto di quanti mesi è incinta. Ad occhio sembra essere incinta di 6 mesi e potrebbe nascere ad aprile.

