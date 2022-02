Gianni Morandi a Sanremo 2022: quanti Festival ha fatto

Gianni Morandi è uno dei cantanti più famosi d’Italia. La sua carriera vanta innumerevoli hit e ancora oggi riesce a conquistare nuove generazioni. Sarà presente a Sanremo 2022 con Apri tutte le porte.

Gianni Morandi ha compiuto 77 anni ed è stato in grado di reinventarsi ancora una volta. Dopo la collaborazione con Fabio Rovazzi e il suo grande successo sui social, ha cambiato genere grazie al featuring con Jovanotti, che ha scritto il suo brano per Sanremo 2022, Apri tutte le porte.

Gianni Morandi, carriera e quanti Festival di Sanremo ha fatto

Nato a Monghidoro, in provincia di Bologna, l’11 dicembre 1944 con il nome di Gian Luigi Morandi, è cresciuto in una famiglia dalle modeste condizioni economiche. La madre era casalinga e suo padre un ciabattino. Il suo talento musicale ha di fatto cambiato la storia della sua famiglia. Oggi viene considerato una delle colonne portanti della musica leggera italiana, con più di 50 milioni di dischi venduti in tutto il mondo.

Negli anni ha anche condotto alcuni programmi, tra i quali il Festival di Sanremo, nelle edizioni 2011 e 2012. Nell’anno 2014 è stato anche nominato presidente onorario del Bologna, sua squadra del cuore. Ha pubblicato 84 dischi, di cui 35 in studio, 4 live e 45 raccolte. Nel 1987 ha vinto il Festival di Sanremo con Umberto Tozzi ed Enrico Ruggeri, cantando Si può dare di più.

In tutto sono sei le partecipazioni di Gianni Morandi al Festival di Sanremo. L’esordio nel 1972 con la canzone “Vado a lavorare”, nel 1980 arriva in finale con Mariù, poi nel 1983 è ottava con “La mia nemica amatissima”. Dopo la vittoria del 1987 ritorna al Festival nel 1995 in coppia con Barbara Cola con la canzone “In amore” che conquista il secondo posto.

Gianni Morandi, vita privata e curiosità

Gianni Morandi è stato sposato con Laura Efrikian dal 1966 al 1979. Un’unione che ha portato alla nascita di tre figli. Nel 1967 è venuta al mondo Serena, rimasta in vita per poche ore, tragicamente. Gli altri due sono Marianna e Marco. Nel 2004 il celebre cantante ha sposato Anna Dan. La coppia ha avuto un figlio, Pietro, nato nel 1997, divenuto a sua volta un musicista.

L’esordio artistico di Gianni Morandi è avvenuto sul palco della Festa dell’Unità, dove venne pagato mille lire per la propria esibizione. Prima di diventare un cantante, ha lavorato come ciabattino nel negozio del padre, venduto bibite e tentato la carriera da pugile. La sua carriera ha poi avuto inizio presso il Tarantola Club. Prese parte a una serie di concorsi e gareggiò con Orietta Berti e Iva Zanicchi, arrivando nono.

È divenuto nonno. Ha ben cinque nipoti. Da alcune anni è divenuto una star del web e il pubblico ha imparato a conoscerlo meglio. Sappiamo, ad esempio, che è un appassionato podista. Ha corso ben 10 maratone, tra le quali quelle di New York, Berlino, Londra, Parigi, Milano e Bologna. Ha invece partecipato in totale a 41 mezze maratone. Un risultato ragguardevole.

