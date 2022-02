Ospiti prima serata Sanremo 2022: il top che non ti aspetti

Questa sera martedì 1 febbraio inizia il Festival di Sanremo 2022. Scopriamo gli ospiti della prima serata dove si esibiranno 12 dei 24 artisti in gara

Dopo un anno di attesa torna al Teatro Ariston il Festival di Sanremo 2022. Una grande vittoria per la RAI e il conduttore e direttore artistico Amadeus. Lo scorso anno è stata infatti un’edizione straordinaria, a causa del Covid 19 la kermesse è stata senza pubblico.

Da questa sera si cambia musica e in sala, muniti di mascherina FFP2, sarà presente il 100% della capienza del Teatro Ariston. Nonostante la pandemia, si è anche riusciti a portare in scena cinque diverse conduttrici per ogni serata e un parterre di presenze da capogiro. Partiamo con gli ospiti della prima serata.

Ospiti prima serata Sanremo 2022

Il Festival della canzone italiana celebra come sempre il vincitore dell’anno precedente. Per questo ad aprire Sanremo 2022 saranno i Maneskin. Dopo aver conquistato l’edizione 2021 e l’Eurofestival con “Zitti e buoni”, il gruppo tornerà sul palco del Teatro Ariston da artisti di spessore internazionale. Una delle loro ultime partecipazioni è stata al Saturday Night Live. Damiano, Vittoria, Ethan e Thomas si esibiranno finalmente davanti ad un teatro Ariston pieno e pronti ad applaudirli.

Non finisce di certo qui, siamo solo all’inizio di una super serata iniziale della kermesse canora. In dubbio Fiorello. Lo showman e grande amico di Amadeus è già da giorni a Sanremo e ha annunciato a sorpresa che ci sarà anche in questa edizione. Non è stato però specificato quando nel momento in cui scriviamo. La certezza, a proposito di star italiane, è il top che non ti aspetti: il tennista Matteo Berrettini.

Direttamente dalla semifinale degli Australian Open, il talento tricolore, legatissimo alla sua fidanzata, salirà sul palco del Teatro Ariston. Il numero sei del mondo racconterà il suo rapporto con la musica e i prossimi obiettivi stagionali dopo aver sfiorato la finale nel primo Slam vinto dall’eterno Rafa Nadal, colui che lo ha sconfitto in semifinale.

Sul fronte degli ospiti internazionali, ci saranno anche i Meduza. Il trio di produttori e deejay house ha scalato tutte le classifiche e stasera ci faranno sicuramente ballare al ritmo dei loro successi dance. Come di consueto, ogni serata del Festival, darà spazio ad attori che faranno promozione delle fiction in programma dal palinsesto Rai. Stasera ad inaugurare l’iniziativa ci saranno Raoul Bova e Nino Frassica che presenteranno la nuova stagione di Don Matteo, la prima senza Terence Hill.

