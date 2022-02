Roberta Capua prima e dopo: com’era la conduttrice a Miss Italia FOTO

Roberta Capua è tra i volti noti della televisione più longevi del panorama artistico nazionale. Ripercorriamo la lunga carriera della donna e il prima e dopo con le foto da Miss Italia

Roberta Capua è una storica conduttrice della televisione italiana. Si è sempre distinta per la sua classe e personalità che ha caratterizzato un metodo di lavoro che l’ha resa celebre. Vanta nel suo curriculum attuale la conduzione di Estate in Diretta e del Prima Festival. Questi sono solo due degli ultimi programmi di cui si è resa protagonista. Ripercorriamo la carriera di Roberta Capua e scopriamo com’è cambiata negli anni e com’era ai tempi di Miss Italia.

Roberta Capua prima

Classe 1968, Roberta Capua arriva da giovanissima al successo, vincendo nel 1986, ad appena 18 anni, il titolo di Miss Italia e piazzandosi al secondo posto nella competizione Miss Universo. Un folgorante esordio sulla scena per la giovane napoletana, che dopo l’esperienza come miss esordisce in televisione, in Vota la voce con Claudio Cecchetto, cui seguono tantissimi altri programmi televisivi.

La sua carriera però, con l’arrivo degli anni 2000, subisce una brusca frenata. Da lì in poi le sue apparizioni televisive si fanno sempre più rare, nel momento di maggiore successo decide di allontanarsi dal mondo dello spettacolo per dedicarsi interamente alla famiglia, in particolare al suo figlio appena nato, Leonardo, avuto con il marito Stefano Cassoli. La conduttrice ama pubblicare scatti della sua carriera e non mancano ovviamente immagini dei suoi esordi. Tra questi anche quelli della sua vittoria a Miss Italia.

Roberta Capua oggi

Nel 2017 Roberta Capua si fa rivedere in televisione, vincendo il reality Celebrity MasterChef grazie alla vittoria in finale contro il cantante Nesli. Lo scorso anno però è quello del grande ritorno sul piccolo schermo di Roberta Capua, che conduce Estate in diretta, in onda nei pomeriggi di Rai1. Per l’ex Miss Italia ora arriva anche l’esperienza al Prima Festival, la testimonianza definitiva che la donna è tornata in televisione dopo tanti anni di assenza. Anni che non hanno spento l’amore dei fan per la conduttrice partenopea, che ha mantenuto un ampio seguito come è evidente dai 60 mila followers del suo profilo Instagram.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI