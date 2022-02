Amica geniale 3, quante puntate e trama inedita

Tutto pronto per il ritorno de L’Amica Geniale. La terza stagione debutterà tra pochi giorni e sarà basata sul romanzo di Elena Ferrante dal titolo Storia di chi fugge e di chi resta. Si tratta del penultimo capitolo della saga della celebre autrice.

Ecco tutto ciò che sappiamo su L’Amica Geniale 3. Quale sarà la trama e cosa accadrà nella prima puntata della nuova stagione.

L’Amica Geniale, riassunto seconda stagione

Il cast de L’Amica Geniale non cambia nella terza stagione. Si è deciso di puntare ancora per un anno su Margherita Mazzucco e Gaia Girace, che interpreteranno Elena e Lila all’età di 30 anni, con l’aiuto del reparto trucco.

Nella seconda stagione Lila ha avuto un figlio, che deve crescere da sola con l’aiuto dell’amico Enzo, avendo lasciato il marito violento, Stefano Carracci. Per tirare avanti ha iniziato a lavorare in un salumificio. Elena è invece impegnata in una lotta per abbattere i pregiudizi che le impediscono di aspirare, da meridionale, a una carriera accademica.

Le due amiche continuano a sostenersi vicendevolmente. È così che dalla rozza base del racconto scritto da Lila alle elementari nasce il primo romanzo di Elena: La divagazione. La seconda stagione si conclude con Lila che dà alle fiamme quel racconto, disperata per quello che si è rivelato il suo destino. Sente d’aver sprecato il proprio talento, mentre Elena guarda speranzosa al suo futuro.

L’Amica Geniale 3, anticipazioni prima puntata

Nel primo episodio de L’Amica Geniale 3 vediamo Elena Greco ormai laureata. È riuscita a inserirsi negli ambienti sociali che contano. Il tutto grazie all’aiuto della famiglia del futuro marito Pietro. Il suo talento, infatti, non era abbastanza, considerando come sia una donna meridionale. Vive a Milano ed è impegnata a presentare il suo primo romanzo. Nel corso dell’evento fa un incontro inatteso. Si tratta di Nino Serratore. Una fantasma del passato che di colpo le fa battere il cuore.

Quando un giornalista proverà ad attaccare il lavoro di Lenù, sarà proprio Nino a prendere le sue difese, mostrandosi ancora particolarmente legato a lei, nonostante il tempo trascorso. La suocera di Elena lo incita a cena, nel corso della quale Elena si renderà conto di provare ancora dei forti sentimenti per lui.

Pietro arriverà poi a Napoli, così da conoscere la famiglia della futura moglie. Lenù sarà però molto imbarazzata, considerando l’ampia differenza culturale tra i due mondi. Il futuro sposo, però, sembra trovarsi incredibilmente a proprio agio a Napoli, anche se non mancheranno alcune discussioni. Immacolata, madre di Lenù, non vuole infatti che la figlia si sposi unicamente con il rito civile. Vuol vederla in abito bianco in chiesa.

Lenù, tornata a Napoli, va a trovare l’amica di sempre. Lila prova a coinvolgerla nei suoi tanti problemi quotidiani. La sua vita è ben differente da ciò che sognava. Il duro lavoro in fabbrica la massacra e aggrava le sue condizioni di salute. Chiede così all’amica di prendersi cura di suo figlio, qualora dovesse succederle qualcosa.

L’Amica Geniale 3, quando inizia

L’Amica Geniale 3 andrà in onda domenica 6 febbraio, ovvero il giorno dopo la conclusione del Festival di Sanremo 2022. Sono due gli episodi che andranno in onda ogni settimana, per un totale di otto. Domenica prossima toccherà a Sconcezze e La febbre. Ecco il calendario dell’attesa miniserie:

L’Amica Geniale 3 – Prima puntata (episodio 1-2): 6 febbraio

L’Amica Geniale 3 – Seconda puntata (episodio 3-4) 13 febbraio

L’Amica Geniale 3 – Terza puntata (episodio 5-6) 20 febbraio

L’Amica Geniale 3 – Quarta puntata (episodio 7-8) 27 febbraio