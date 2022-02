Ascolti Sanremo 2022 prima serata: share e contatti

La prima puntata del Festival di Sanremo 2022 è stata un clamoroso successo. Amadeus ha di che gioire e spera di poter lasciare il ruolo di direttore artistico da assoluto vincitore. Grande attesa per la seconda serata, che vedrà sul palco dell’Ariston gli altri 13 cantanti in gara.

Ospiti musicali d’eccezione, comicità, 12 canzoni inedite e spettacolo di prim’ordine. Un calderone vincente che ha convinto il pubblico, incollato dinanzi al televisore per una prima serata terminata in anticipo rispetto a quanto Amadeus ci aveva abituati in passato.

Sanremo 2022, ascolti prima serata

Com’è andato il debutto di Amadeus per la terza volta alla conduzione del Festival di Sanremo? Che dire, è stato un sogno a occhi aperti. La kermesse musicale ha ottenuto il 54.7% di share, convogliando in media dinanzi alla TV più di 10 milioni di italiani (10.911.000).

Il picco è stato raggiunto nella prima parte, dalle ore 21.23 alle 23.38, con quasi 14 milioni di spettatori (13.805.000). Si è registrato poi un ragionevole calo dalle 23.43 alle 1.12, con poco meno di 6.5 milioni (6.412.000).

Sanremo 2022, ascolti delle altre edizioni

Viene naturale voler fare un confronto con le edizioni passate. Il successo ottenuto dalla prima serata di Sanremo 2022 è però così vasto da portare al confronto non soltanto con le ultime due edizioni condotte da Amadeus, ma con le 17 precedenti.

Era infatti dal 2005 che non si registravano numeri di questa portata, quando alla guida del Festival c’era Paolo Bonolis. L’edizione del 2021, al debutto martedì 2 marzo, aveva ottenuto il 46.6% di share. Guardando invece all’edizione del 2020, si era toccata quota 52.2% di share.