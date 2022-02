Coraline, perché Damiano si è commosso, l’indizio social della fidanzata

Durante l’esibizione dei Måneskin nella prima serata del festival di Sanremo 2022 Damiano si è commosso. Coraline dedicata la fidanzata?

La prima serata del festival di Sanremo 2022 sicuramente verrà ricordata nella storia della kermesse per la straordinaria esibizione dei Måneskin. Per la prima volta nel corso della manifestazione, i vincitori dell’anno precedente si presentano sul palco dell’Ariston come stelle internazionali. La carriera degli ex concorrenti di X-Factor è infatti decollata a livello internazionale dopo il podio più alto della kermesse.

Lo scorso anno si sono aggiudicati anche la vittoria dell’Eurofestival e sono, con pieno merito, le star delle musica italiana più famose all’estero. Non è passato di certo inosservato il momento in cui Damiano David si è commosso, subito dopo l’esibizione in cui ha cantato l’ultimo singolo dei Måneskin Coraline. Il video e subito diventato virale sui social anche per l’abbraccio che ha suggellato l’amicizia tra Amadeus e il leader della band. Scopriamo la canzone Coraline a chi è dedicata e perché Damiano si è commosso sul palco dell’Ariston.

Sanremo 2022, perché Damiano si è commosso cantando Coraline

In tanti vedendo le lacrime di Damiano David si sono chiesti perché il leader dei Måneskin si è commosso. Ci sono diverse ipotesi al riguardo anche dei fan sui social. Se si vuole far fede al significato della canzone Coraline diventa difficile sapere a chi è dedicata per dedurre i motivi della commozione.

Coraline dei Måneskin stando alle parole dei vincitori di Sanremo è vera, è la loro favola, ma si può identificare ed interpretare come si vuole. È letteralmente il racconto di una bimba che non trova il suo posto nel mondo perché troppo trasparente e fragile. Dunque non si sono espressi identificando in una persona la protagonista della canzone. Eppure un indizio social c’è: sul suo profilo Instagram Giorgia sole eri, la fidanzata di Damiano dei Måneskin, ha postato una foto di Damiano mentre canta Coraline quando è già ad un passo dal commuoversi.

Il cantante ha repostato sul suo profilo la foto scattata dalla fidanzata e ha condiviso, sempre nelle storie Instagram, il video dell’esibizione sul palco dell’Ariston. È possibile, quindi, che Damiano abbia dedicato Coraline alla sua fidanzata e si sia commosso per questo pensando alla sua storia personale legata alla sua malattia, la vulvodinia. È facile pensare, però, che Damiano si sia commosso pensando al grande percorso che i Måneskin hanno fatto in un anno dalla vittoria a Sanremo e all’Eurofestival fino al successo internazionale. Una commozione dovuta al sogno della band di giovanissimi che si è avverato.

