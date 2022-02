Giovanna Civitillo prima e dopo: com’era a L’Eredità FOTO

Giovanna Civitillo: scopriamo com’è cambiata la moglie di Amadeus dai tempi de L’Eredità, quando si sono conosciuti, a oggi.

Tra i protagonisti del Festival di Sanremo 2022 ci sarà anche Giovanna Civitillo, moglie del conduttore Amadeus che ormai da anni condivide con l’uomo la propria vita sentimentale e lavorativa. Giovanna e Amadeus si sono conosciuti nel 2003: lui era reduce dal suo primo matrimonio, terminato proprio in quell’anno, mentre lei si stava ritagliando il proprio spazio in televisione, lavorando come ballerina a L’Eredità. Scopriamo dunque com’è cambiata negli anni la moglie di Amadeus, dagli esordi fino ad oggi.

LEGGI ANCHE:

Giovanna Civitillo prima

Classe 1977, Giovanna Civitillo si diploma nel 1994 presso l’Accademia Arte e Spettacolo Spazio Danza e inizia a lavorare come ballerina in alcune trasmissioni televisive, come appunto L’Eredità. Aveva poco più che 20 anni quando ha iniziato a farsi vedere in televisione, prima in programmi come Domenica In e Carramba che sorpresa e poi appunto nella trasmissione che l’ha legata per sempre al conduttore.

Il loro feeling era così forte da spingere Max Tortora a creare un’imitazione perfetta di Amadeus alle prese con i balletti eseguiti durante la scossa. Per prendere in giro il condutttore, Max Tortora aveva instaurato una vera e propria puntata de L’Eredità dove, a causa della sensualità del balletto, non portava mai il concorrente a completare il gioco.

Giovanna Civitillo e Amadeus si sono sposati nel 2009, anno in cui è nato anche il loro primo figlio, secondo per il conduttore: José Alberto. Dieci anni dopo, la coppia ha celebrato un secondo matrimonio, dopo l’annullamento delle prime nozze del conduttore con Marisa Di Martino.

Giovanna Civitillo oggi

Oggi la donna ha 42 anni ed è una grande protagonista dello spettacolo italiano. La donna è grande protagonista in televisione e ha continuato a lavorare moltissimo col marito, condividendo oltre alla vita sentimentale, anche quella lavorativa. Nel 2020 Giovanna è stata inviata de La vita in diretta per il Festival di Sanremo, condotto ovviamente dal marito. Anche quest’anno la donna darà tutto il suo supporto al direttore artistico del Festival, arrivato alla sua terza avventura dopo conduttore delle serate all’Ariston.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI