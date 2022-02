Jessica Morlacchi prima e dopo: com’era al Festival di Sanremo FOTO

Ricordate Jessica Morlacchi al Festival di Sanremo, circa 20 anni fa? Ecco com’era la cantante e opinionista di Oggi è un altro giorno.



Molti oggi la conoscono per essere opinionista del programma di Rai 1 Oggi è un altro giorno, condotto da Serena Bortone nella fascia del primo pomeriggio, ma in realtà Jessica Morlacchi è stata una cantante anche piuttosto famosa, nei giorni da adolescente.

In questi giorni, il varietà di Rai 1 va in diretta eccezionalmente dal Casinò di Sanremo, data la concomitanza con il Festival della Canzone Italiana, e ciò significa, per Jessica Morlacchi, il ritorno a un palco che la vide grande protagonista nei primi anni Duemila. Scopriamo perché.

I Gazosa: Jessica Morlacchi è la prima da destra.

Com’era Jessica Morlacchi a Sanremo

Jessica Morlacchi è infatti divenuta molto celebre a livello nazionale come cantante e bassista della giovane band pop-rock dei Gazosa, con cui ha realizzato successi come Stai con me (forever), www.mipiacitu e Ogni giorno di più, nei primi anni Duemila.

Con i Gazosa ha suonato dal 1998 al 2003, cioè quando aveva tra gli 11 e i 16 anni. Il successo della band fu tale che arrivarono a vincere il Festival di Sanremo del 2001 nella sezione Nuove Proposte e, l’anno successivo, prendere parte al concorso principale della kermesse e chiudere in decima posizione.

Oggi, Jessica Morlacchi è chiaramente molto cambiata. Si è dedicata a lungo alla carriera solista, prima di approdare in televisione, e a luglio compirà 35 anni: da ragazzina è ormai diventata una donna.

Qualche aiutino del chirurgo? In verità sì, ma solo di recente: un anno fa, nel febbraio 2021, Jessica Morlacchi ha rivelato sui social di aver subito un’operazione di plastica al naso. A tal proposito, la cantante e personalità televisiva ha spiegato che se si ha possibilità e si ha il desiderio di sentirsi meglio e piacersi di più, bisogna farlo. Un consiglio a tutte le persone per essere felici e non aspettare.

