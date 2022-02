Achille Lauro è stato il primo cantante a esibirsi sul palco dell’Ariston durante la prima serata del Festival di Sanremo. Si è presentato senza scarpe e a petto nudo, per poi battezzarsi da sé. Ha anche lasciato i fan con qualche domanda in sospeso.

Proviamo a spiegare alcuni dettagli dell’esibizione di Achille Lauro durante la prima serata del Festival di Sanremo 2022. Perché mai sul web c’è chi lo sta accostando a Christian De Sica?

Sanremo 2022, Achille Lauro e il giglio rosa

Avrete di certo visto che Achille Lauro, oltre a essere mezzo nudo, teneva tra le mani un fiore, nello specifico un figlio rosa. Questo avrebbe un significato simbolico. Rappresenterebbe la vanità, elemento che ha sempre contraddistinto le esibizioni del celebre cantante.

Questo è un tentativo di analisi profonda ma potrebbe essercene una più concreta. Potrebbe aver voluto regalare un Bonus ai giocatori che lo hanno scelto per la squadra del Fantasanremo. Un doppio extra, considerando come fosse anche a petto nudo.

Achille Lauro e Tony Brando

L’esibizione di Achille Lauro, che ha cantato Domenica, è stata caratterizzata da un gesto che non è passato inosservato al pubblico, che sul web si è scatenato. Non si tratta del momento del battesimo, bensì della “mano che ha sfiorato un attimo il pube”. Le virgolette sono d’obbligo perché questa frase è parte del racconto di Tony Brando in Compagni di Scuola di Carlo Verdone. A interpretare il personaggio è uno strepitoso Christian De Sica.

Cantante ormai fallito, racconta della sua esibizione al Festival di Anagni, durante il quale decise di presentare la sua Collant Collant. Quel gesto però gli ha per sempre chiuso le porte della Rai, spiega, procurandogli anche un ceffone da un dirigente della rete. Ecco perché l’episodio viene raccontato come “lo schiaffo di Anagni”.

Oggi lo fanno tutti, dice il povero Tony, lo fa anche Achille Lauro: “Ho avuto il torto di anticipare il discorso di Madonna, il discorso di Prince”. I due gesti si somigliano davvero molto, al punto che c’è chi ha pensato a un divertente omaggio del cantante.

