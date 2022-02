Lea un giorno nuovo con Anna Valle quando va in onda e trama

Anna Valle è uno degli ospiti sul palco dell’Ariston durante la terza serata del Festival di Sanremo 2022. La celebre attrice presenta la sua nuova fiction Rai, dal titolo Lea un nuovo giorno.

Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su Lea un nuovo giorno, nuova serie tv medical. Un tema sul quale la Rai ha deciso di investire molto, dopo i successi de L’Allieva e Doc. Ecco cosa aspettarsi da Lea un giorno nuovo.

Lea un giorno nuovo, trama e cast

Anna Valle è pronta a fare il proprio ritorno sul piccolo schermo con una nuova fiction Rai. Il titolo è Lea, un nuovo giorno. Si tratta di un medical drama composto da poche puntate, purtroppo per i fan dell’attrice, che interpreta il ruolo di Lea Castelli. La donna lavora come infermiera pediatrica, occupandosi con grande amore dei suoi piccoli pazienti, che riempiono le sue giornate, tra lacrime di gioia e tristezza. La vita le ha dato e tolto tanto. Porta infatti dentro di sé un grande colore, dovuto a un dramma del passato.

Lea ha trascorso un anno in aspettativa, per poi tornare a Ferrara e ottenere nuovamente il suo lavoro come infermiera pediatrica. Si ritrova ancora una volta in reparto dopo aver vissuto un trauma profondissimo, dovuto alla morte di suo figlio, che portava ancora in grembo. Ora vive con questa ferita nel cuore e, al tempo stesso, la consapevolezza di non poter mai più diventare madre.

Ignora però che il primario è Marco Colomba, l’ex marito da cui si è separata quando, dopo la tragedia, ha scoperto il suo tradimento con Anna Galgano, ginecologa nello stesso ospedale e sua migliore amica. A darle supporto sono le sue amiche. Decide di gettarsi a capofitto nel lavoro, occupandosi giorno dopo giorno dei piccoli che devono ricevere le sue cure. Tutto sembra cambiare dopo l’incontro con Arturo, affascinante cantante rock. Marco si rende però conto d’amarla ancora. Lei accetta di dargli una seconda chance ma un nuovo dramma rimette tutto in discussione.

Ecco il cast di Lea, un giorno nuovo:

Anna Valle: Lea Castelli

Giorgio Pasotti: Marco Colomba

Eleonora Giovanardi: Anna Galgano

Mehmet Gunsur: Arturo

Marina Crialesi

Primo Reggiani

Daniela Morozzi

Lea un giorno nuovo, quando esce

Una pioggia di nuove fiction Rai arriverà in prima serata dopo la finale del Festival di Sanremo 2022. Continueremo a sintonizzarci su Rai 1 ancora per molto tempo, dunque. Lea, un giorno nuovo, con protagonista Anna Valle, è una miniserie in quattro puntate. La messa in onda avrà inizio martedì 8 febbraio:

Prima puntata: 8 febbraio

Seconda puntata: 15 febbraio

Terza puntata: 22 febbraio

Quarta puntata: 1 marzo

