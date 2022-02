Sanremo 2022, tutti i premi del Festival

La 72^ edizione del Festival di Sanremo si è conclusa sabato 5 febbraio 2022. Scopriamo insieme a chi sono stati assegnati tutti i premi previsti per la celebre kermesse musicale.

Se pensate che a Sanremo si dia un solo premio, quello relativa al vincitore (o vincitrice) assoluto del Festival, vi sbagliate di grosso. Ecco tutti i premi assegnati sul paco dell’Arsiton.

Sanremo 2022, tutti i premi

Nella quinta e ultima serata del Festival di Sanremo 2022 sono stati assegnati svariati premi. Amadeus ha di fatto svelato i quattro cantanti sul podio, Elisa, Gianni Morandi e il duo composto da Mahmood e Blanco.

Prima di decretare il vincitore della 72esima edizione, però, ha annunciato i cantanti che sono stati premiati con altri riconoscimenti di grande prestigio. A Massimo Ranieri il Premio della Critica Mia Martini (secondo posto Giovanni Gruppi e terzo Elisa). A Gianni Morandi il Premio della Sala Stampa Lucio Dalla (secondo posto per Elisa e terzo per Mahmood e Blanco). Elisa si è invece aggiudicata il Premio Giancarlo Bigazzi per la miglior composizione musicale. Fabrizio Moro, infine, ha portato a casa il Premio Sergio Berdotti per il migliore testo.

Per quanto riguarda il podio per il vincitore, al terzo posto Gianni Morandi, entusiasta per il proprio percorso. Dopo tanti anni si è presentato sul palco dell’Ariston da assoluto protagonista, vincendo anche la serata delle cover. La vittoria è poi andata a Mahmood e Blanco con la loro Brividi, che da giorni è divenuta una vera e propria hit.

Sanremo 2022, classifica completa

1 – Mahmood e Blanco – Brividi

2 – Elisa – O forse sei tu

3 – Gianni Morandi – Apri tutte le porte

4 -Irama – Ovunque sarai

5 -Sangiovanni – Farfalle

6 -Emma – Ogni volta è così

7 -La rappresentante di lista – Ciao Ciao

8 -Massimo Ranieri – Lettera di là dal mare

9 -Fabrizio Moro – Sei tu

10 -Michele Bravi – Inverno dei fiori

11 – Achille Lauro – Domenica

12 – Matteo Romano – Virale

13 – Dargen D’Amico – Dove si balla

14 – Aka7even – Perfetta così

15 – Noemi – Ti amo e non lo so dire

16 – Ditonellapiega e Rettore – Chimica

17 – Iva Zanicchi – Voglio amarti

18 – Giovanni Truppi – Tuo padre, mia madre, Lucia

19 – Rkomi – Insuperabile

20 – Le vibrazioni – Tantissimo

21 – Yuman – Ora e qui

22 – Highsnob e Hu – Abbi cura di te

23 – Giusy Ferreri – Miele

24 – Ana Mena – Duecentomila ore

25 – Tananai – Sesso Occasionale