Anticipazioni Uomini e Donne Armando e Denise: cambio di rotta e addii

Anticipazioni Uomini e Donne, grandi cambiamenti in arrivo tra addii e possibili colpi di scena che possono stravolgere lo show.

Inizia la settimana e come di consueto è pronto a tornare l’appuntamento con Uomini e Donne, che riprende la propria marcia. Tanta carne al fuoco anche in questa settimana, dalla situazione di Matteo per quanto riguarda il Trono classico alla clamorosa lite tra Biagio e Armando in quello over, con i due che hanno anche sfiorato la rissa. A dominare la scena è però la situazione di Denise, che ha avuto un contatto con Armando, che si è detto interessato alla corteggiatrice. Cosa accadrà nelle prossime puntate? Scopriamo tutto.

Anticipazioni Uomini e Donne, la rissa tra Biagio e Armando

Avranno uno scontro durissimo i due storici cavalieri del dating show di Canale 5, arrivando quasi addirittura alle mani. Clima molto intenso dunque nel parterre di Uomini e Donne, destinato a incendiarsi con la furibonda lite tra Armando Incarnato e Biagio Di Maro. Ma qual è il motivo della lite? Pare che Biagio, tornato in studio dopo una lunga assenza, abbia chiesto di poter ballare sulla base di una canzone napoletana, provocando l’ira di Armando che ha accusato l’altro di aver accettato dei soldi per la sponsorizzazione in diretta del brano. Accuse su accuse e una rissa sfiorata: vedremo tutto ciò nella prossima puntata di Uomini e Donne.

Anticipazioni Uomini e Donne: il colpo di scena di Denise

Per il resto, l’altro grande protagonista di puntata sarà Matteo Ranieri, che continua a correre dietro a Denise, la quale tuttavia si fa molto sfuggente, tanto da provocare anche la disapprovazione di Maria De Filippi, visibilmente non d’accordo col comportamento della corteggiatrice. Molto delusa anche Federica, che ammette di avere profondi dubbi su Matteo e palesa la volontà di smettere di corteggiarlo.

Il colpo di scena vero, però, potrebbe riguardare proprio Denise, che potrebbe accettare la corte di Armando e decidere di frequentarlo. Si tratterebbe di una sorpresa assoluta, in grado di sconvolgere gli equilibri del programma e sicuramente di provocare la delusione di Matteo, che ha addirittura abbandonato lo studio per inseguire Denise. Vedremo come evolverà la situazione nelle prossime puntate.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI