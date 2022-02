La canzone di Cosa mi lasci di te, significato e frasi da dedicare

Cosa mi lasci di te, andiamo alla scoperta della canzone che fa da colonna sonora al film: il significato e le frasi più importanti.

Cosa mi lasci di te è un film del 2020 diretto da Andrew e Jon Erwin che mette in scena la storia del cantante Jeremy Camp e in particolare del suo incontro con la prima moglie Melissa. Una vicenda raccontato nel libro I Stll Believe, da cui è tratto il film. A prestare il volto al celebre cantante di musica cristiana è KJ Apa, noto soprattutto per il ruolo di Archie Andrews nella fortunata serie tv Riverdale. La musica è ovviamente al centro del film e uno dei punti d’interesse è proprio nella colonna sonora, che conta diverse nuove interpretazioni dei successi di Jeremy Camp, in particolare modo del brano che dà il titolo al film: I Still Believe, che nella pellicola viene reinterpretata da KJ Apa. Vediamo dunque il significato del brano e le frasi più famose.

Cosa mi lasci di te: il significato e le frasi della canzone

La fede è al centro dell’arte e della vita di Jeremy Camp è la fede è il grande tema di I Still Believe. Anche in momenti di smarrimento (Sembra che io non sappia da dove cominciare) e di difficoltà (Anche se le domande sono ancora nebbia nella mia mente), la fede è l’unica risposta nella vita di Jeremy Camp ( Perché io continuo a credere nella tua fedeltà, perché io continuo a credere nella tua verità) ed è una fede cieca e incrollabile (Anche quando non vedo, credo).

Insomma, I Still Believe è un vero e proprio inno alla fede, alla sua forza anche, e soprattutto, nei momenti più difficili e bui che un uomo deve affrontare nella sua vita.

