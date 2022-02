Cosa mi lasci di te storia vera che ha ispirato il film di Raiuno

Cosa mi lasci di te è una pellicola dura da digerire. Un colpo al cuore dal momento che la trama è basata su una storia vera. Scopriamo cos’è accaduto ai veri protagonisti di questo amore tormentato dalla malattia.

Qual è la storia vera alle spalle di Cosa mi lasci di te? I nomi utilizzati nel film sono reali? Prima di apprezzare il film con K.J. Apa potreste dare uno sguardo a chi questo dramma lo ha vissuto sulla propria pelle.

Cosa mi lasci di te, storia vera

Tutto ciò che vediamo in Cosa mi lasci di te è vero. Il film è un adattamento alquanto fedele della vicenda reale, narrata anche in un libro, I Still Believe, che dà il titolo alla versione americana originale. Al centro della vicenda vi sono Jeremy Camp e Melisa Lynn Henning. Lui è un ben noto cantante cristiano. Nel film conosciamo Jean-Luc Lajoie, dei The Kry, band cristiana canadese. Conosce Jeremy quando deve mettere in piedi un gruppo di giovani studenti per una serata all’Angel Stadium di Anaheim. Nella realtà non è innamorato di Melissa. Lo è un altro amico di Camp. Il cantante ha però evitato di aggiungere un altro personaggio nella sceneggiatura, chiedendo il favore a Jean-Luc Lajoie di modificare la realtà dei fatti.

Nel corso del film ascoltiamo due hit realmente appartenenti al mondo del rock cristiano. Si tratta di Find Me In The River e If You Want Me To. Scopriamo però un po’ di più su Jeremy Camp. É nato e cresciuto a Lafayette e suo padre è realmente il pastore di Harvest Chapel, come mostrato nella pellicola. Vive una doppia vita in adolescenza, dalla messa alla domenica ai festini alcolici con gli amici. Due anni di follia e poi il sermone di un pastore nel campo della gioventù gli cambia l’esistenza. Sente la chiamata di Dio.

Melissa Lynn Henning è più giovane di lui di un anno, nata nel 1979 in California. Si incontrano nel 1999, quando lui ha terminato il college e insegna la Bibbia al campus. Amore a prima vista. I due si allontanano nel 2000 a causa di alcune incomprensioni. In questo periodo a lei viene diagnosticato un cancro alle ovaie. Al momento della scoperta, purtroppo, si è già diffuso in tutto l’addome, comprendendo organi vitali. Jeremy corre da lei e la coppia pianifica il matrimonio. Un mese prima delle nozze, Melissa guarisce. Un vero e proprio miracolo. I due si sposano il 21 ottobre 2000 e volano alle Hawaii in viaggio di nozze.

Pochi giorni dopo, però, la giovane scopre che il cancro è tornato. Si sente male e ora il tumore è diffuso in tutto il corpo. Ha poche settimane di vita e muore il 5 febbraio 2001, a soli 21 anni. La sua morte spegne in Jeremy il desiderio di fare musica. La lettera della moglie defunta lo spinge a tornare a credere. Scrive I Still Believe, la prima canzone dopo la tragedia e pubblica Stay, album del 2002. Nel corso della sua carriera ha pubblicato 12 dischi e venduto più di 5 milioni di copie.

Cosa mi lasci di te, nuova moglie di Jeremy

Il finale del film è reale, così come quasi tutto il resto della sceneggiatura. Durante il tour di Stay, Jeremy incontra Adrienne Liesching, cantante di una nota Christian rock band sudafricana. La coppia si sposa nel 2003 e oggi stanno insieme da quasi 20 anni. Nel corso del loro matrimonio hanno avuto tre figli: Bella, Arie ed Egan.

