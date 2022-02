Eurovision 2022 biglietti: costo prezzi e come acquistare

Eurovision, come si possono acquistare i biglietti per assistere all’attesissima kermesse musicale che quest’anno si svolge in Italia? Scopriamo tutti i dettagli.

Dopo la straordinaria vittoria dello scorso anno dei Maneskin, quest’anno sarà l’Italia a ospitare l’Eurovision, la più grande competizione dedicata alla musica europea. In gara Blanco e Mahmood dopo il successo a Sanremo, alla conduzione Laura Pausini, Mika e Alessandro Cattelan, che proprio sul palco dell’Ariston hanno presentato l’imminente evento. La location sarà Torino, precisamente il Pala Alpitour, che ospiterà l’Eurovision dal 10 al 14 maggio. Scopriamo i prezzi dei biglietti e come acquistarli.

CHI SONO I GENITORI DI BLANCO: BRIVIDI HA VINTO GRAZIE A LORO

Eurovision 2022: i prezzi dei biglietti

È ancora presto per conoscere le modalità di vendita dei biglietti e i prezzi di quest’ultimi. Non appena arriveranno comunicazioni dagli organizzatori vi aggiorneremo prontamente. Ad ogni modo, darà importante tenere a mente che l’unico modo di acquistare regolarmente i ticket per assistere all’Eurovision è tramite i rivenditori ufficiali, come TicketOne. Considerando l’alta richiesta dei biglietti per l’evento, come al solito si verificherà il solito proliferare di canali alternativi di vendita dei ticket a prezzi esagerati, tutte vie da evitare per acquistare i tagliandi.

L’Italia ha delle serie possibilità di ripetere il successo dello scorso anno dei Maneskin. Brividi di Mahmood e Blanco sta facendo segnare dei numeri pazzeschi, affermandosi come la canzone più ascoltata di sempre il giorno della sua uscita su Spotify e affermandosi subito tra le più riprodotte in tutto il mondo. Un successo globale per i due astri nascenti della musica italiana, che dopo aver conquistato il palco dell’Ariston vogliono prendersi anche la scena europea e seguire la parabola dei Maneskin, per continuare a diffondere la grande musica italiana nel mondo. A maggio i due si giocheranno quindi la vittoria all’Eurovision e a breve saranno disponibili le informazioni per assistere allo show e supportare Mahmood e Blanco.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI