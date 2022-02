Ancora una volta l’Italia dimostra di apprezzare le serie TV spagnole. Il titolo è Toy Boy e i fan attendono con ansia la seconda stagione. In Spagna ha già fatto il suo esordio e a breve sarà disponibile anche in Italia.

Prima di parlare di Toy Boy 2, è bene fare un ripasso della trama della prima stagione. Hugo Beltràn è un giovane stripper la cui vita cambia radicalmente da un momento all’altro. Si risveglia una mattina sulla sua barca, con un corpo bruciato al fianco. Il cadavere è quello del marito della sua amante Macarena. Si tratta del noto imprenditore Medina. Un uomo potente, la cui morte lo fa finire in carcere, condannato 15 anni. Hugo è certo d’essere innocente e crede d’essere stato incastrato. Dopo sette anni riceve la visita di Triana Marin, giovane avvocato che si offre d’aiutarlo pro bono. Vuole dimostrare la sua innocenza. Una volta ottenuta la libertà vigilata, i due lavoreranno insieme per svelare il segreto dietro questo orrendo omicidio.

Come finisce Toy Boy

Il tredicesimo e ultimo episodio della prima stagione di Toy Boy si intitla Angeli caduti. Vediamo come la mafia irlandese sia pronta a riscuotere i soldi sottratti dal suo locale. Hugo si ritrova faccia a faccia con Hugo, l’assassino e stupratore al centro di questa folle vicenda. È il fratello di Macarena e confessa d’essere il responsabile della tragedia nella quale si ritrova Andrea. Rivela inoltre d’essere insieme a Philip, l’assassino di Alvaro Rojas.

Mateo, temendo che Andrea possa pubblicare il video, lo rapisce e costringe a registrare un filmato nel quale accusa Hugo. Questi corre nella proprietà di Medina e trova il ragazzo impiccato, ma ancora in vita. Prova a salvarlo ma deve fronteggiare Mateo. Questi deve però fare i conti con i propri sensi di colpa. Ricorda gli abusi sul nipote e nei flashback vediamo come Alvaro Rojas ne sia testimone.

Lo scontro ha fine grazie all’ispettore Zapata, che spara a Mateo. Hugo è pronto a festeggiare la propria libertà con Triana, Ivan, Oscar e German ma la sala in cui si trovano salta in aria. Triana resta a terra, apparentemente senza vita tra le braccia di Hugo. Si conclude così la prima stagione.

Toy Boy 2 uscita streaming

Chiunque volesse vedere Toy Boy 2 potrà farlo in streaming tramite il proprio account Netflix. L’app della piattaforma è disponibile su smartphone, tablet, computer, console e Smart TV. La data d’uscita di Toy Boy 2 è fissata per venerdì 11 febbraio.

Toy Boy 2, Triana è viva?

Spoiler Alert. Quanto scritto di seguito svelerà un elemento chiave della seconda stagione di Toy Boy. Nel finale della prima abbiamo visto Triana tra la vita e la morte. Priva di coscienza, dopo l’esplosione del locale, tra le braccia di Hugo. L’avvocatessa è viva? L’esplosione l’ha ferita in maniera serie ma è ancora viva. L’attrice aveva svelato d’essere pronta a tornare sul set ma i fan non sapevano se il suo personaggio sarebbe stato al centro di flashback, confermando dunque la sua morte. È viva ma ancora in pericolo. Hugo dovrà scoprire chi intende attentare alla sua vita.

