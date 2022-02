Anticipazioni Dritto e Rovescio: ospiti stasera puntata 10 febbraio

Anticipazioni Dritto e Rovescio: vediamo tutti gli ospiti del programma di Retequattro per la puntata di giovedì 10 febbraio.

Nuovo appuntamento con Dritto e Rovescio, programma di approfondimento giornalistico che affronta temi di attualità, in prima serata su Retequattro, sotto la conduzione di Paolo Del Debbio. Vediamo dunque quali saranno i temi affrontati e gli ospiti della puntata di giovedì 10 febbraio 2022.

Anticipazioni Dritto e Rovescio: la puntata del 10 febbraio 2022

Come si può leggere direttamente dai canali ufficiali di Mediaset, l’argomento principale della puntata sarà chiaramente il Covid-19, con focus in particolare sul possibile allentamento delle restrizioni nei prossimi tempi. Durata del Green Pass, mascherine e le solite questioni che ormai da due anni ci accompagnano in tempi di pandemia. Ora che la variante Omicron sta allentando la propria presa e l’Europa sta progressivamente abbassando le difese contro il virus, anche in Italia si valuta un generale allentamento delle restrizioni e le possibili novità dei prossimi mesi saranno al centro della puntata di Dritto e Rovescio.

Tra gli altri temi c’è ancora la pandemia, ma sotto altri punti di vista. Come quello economico, con la crisi che è stata generata dai rincari dovuti proprio ai problemi emersi in questo periodo: in particolare, gli aumenti riguardanti i beni alimentari e i prezzi delle bollette saranno sotto la lente d’ingrandimento. Si parlerà poi della morte del biologo Franco Trinca, che spesso è stato ospite della trasmissione ed è morto con il Covid la scosra settimana dopo aver rifiutato le cure mediche. Spazio quindi anche alle proteste dei no vax e ai fatti di cronaca riguardanti la solita opposizione ormai tra chi accoglie il vaccino e chi lo rifiuta con forza.

Infine, ci sarà anche un focus sull’immigrazione e sulla sicurezza nelle città, argomenti che distoglieranno l’attenzione per un momento dalla pandemia.

