I fan di Star Wars sparsi in tutto il mondo non attendevano altro che poter scoprire l’esatta data d’uscita della serie TV Obi-Wan Kenobi. Dopo il clamoroso annuncio dello show targato Disney con protagonista Ewan McGregor, tutto ciò che è stato pubblicato sono alcuni test visivi. Ora, con una data d’uscita ufficiale, si avvicina anche il primo trailer.

Scoprite quando esce Obi-Wan Kenobi. La serie Star Wars farà il proprio esordio su Disney+ tra non molto. Ancora un po’ di pazienza è richiesta ai fan.

Obi-Wan Kenobi, uscita

Disney ha ufficialmente annunciato la data d’uscita di Obi-Wan Kenobi. La serie TV con protagonista Ewan McGregor arriverà in streaming sulla piattaforma il prossimo 25 maggio 2022. In questa data verrà caricato unicamente il primo episodio. La distribuzione avverrà poi settimanalmente, così come con The Book of Boba Fett e The Mandalorian, per restare in casa Star Wars.

Pubblicata anche una locandina. L’immagine ci mostra Obi-Wan Kenobi immerso nel deserto di un pianeta che diamo per scontato essere Tatooine, dove il Jedi consegna il piccolo Luke e gli fa da guardia.

Obi-Wan Kenobi, trama

La sinossi ufficiale di Disney Plus spiega un po’ da che punto ripartirà la storia di Obi-Wan Kenobi dopo l’Episodio 3 della saga cinematografica. Tatooine è un pianeta desertico, dove i contadini faticano a ottenere risposte dal terreno, data la presenza di due soli. Al tempo stesso devono proteggersi dai predoni, i Tusken. Un luogo arretrato, ai margini dello spazio civilizzato. Forse l’ultimo posto dove si penserebbe di cercare un Maestro Jedi.

Qui si cela Obi-Wan Kenobi, noto come Ben. Per tutti è un monaco dalla lunga barba e la toga. Uno straniero misterioso che fa di tutto per restare un enigma per i locali. Nulla si sa del suo passato, ma quando le cose tra i contadini e una tribù del popolo delle sabbie degenerano, Ben scende in campo, anche a rischio di compromettere la sua missione.

Ecco il cast della serie:

Ewan McGregor

Hayden Christensen

Moses Ingram

Joel Edgerton

Bonnie Piesse

Kumail Nanjiani

Indira Varma

Rupert Friend

O’Shea Jackson Jr.

Sung Kang

Simone Kessell

Benny Safdie

Obi-Wan Kenobi, a limited Original series, starts streaming May 25 on #DisneyPlus. pic.twitter.com/FDBc6SfK7l — Disney+ (@disneyplus) February 9, 2022

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI