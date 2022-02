Chi è Bice di Fosca Innocenti la ricordate a Casa Vianello?

Fosca Innocenti è una nuova fiction Mediaset con protagonista Vanessa Incontrada. Il cast è quasi totalmente composto femminile, considerando come il vicequestore al centro delle vicende narrate guidi una squadra composta quasi soltanto da donne. Nel cast trova spazio anche Giorgia Trasselli. Se non ricordate il suo nome, non potete di certo aver dimenticato la sua faccia.

Scopriamo chi è Bice, uno dei personaggi di Fosca Innocenti. Il suo viso è ben noto al pubblico televisivo italiano, soprattutto quello appartenente ad alcune generazioni. Ecco dove l’avete già vista.

Fosca Innocenti, Bice in Casa Vianello

Ricco il cast di Fosca Innocenti, che annovera anche Giorgia Trasselli. La ben nota attrice interpreta il ruolo di Bice. Il suo viso è decisamente noto grazie ai tanti lavori svolti in televisione. Numerose le fiction cui ha preso parte ma sarà per sempre legata al ruolo della tata nella sit-com Casa Vianello. Era il 1988 e il pubblico italiano ha potuto apprezzarla al fianco di Sandra Mondaini e Raimondo Vianello.

Nato a Roma il 2 marzo 1950, è un’attrice dall’enorme talento. Il suo esordio al cinema risale al 1983, quando recitò in Occhei, occhei. Ha preso parte poi a cast di svariate pellicole, da Ex – Amici come prima a Buona giornata, entrambi di Carlo Vanzina, che l’ha voluta anche in Miami Beach.

Sul fronte televisivo, invece, ha recitato in ben 112 episodi di Casa Vianello, come detto, dal 1988 al 2007. Appare poi in Cascina Vianello e I misteri di Cascina Vianello. Fosca Innocenti è solo l’ultimo dei suoi svariati progetti.

Tata di Casa Vianello

Casa Vianello è senza dubbio la sit-com italiana più longeva di sempre. Il tutto ambientato nell’immaginario appartamento dei coniugi Sandra e Raimondo. Giorgia Trasselli trova spazio in tutte le puntate nei vent’anni di trasmissione. La simpatica tata tuttofare è sempre risultata incredibilmente simpatica agli spettatori, che non l’hanno mai dimenticata. Fedele confidente di Sandra, spesso complice nelle sue differenti imprese. Per Raimondo, invece, è soltanto un’impicciona fastidiosa pronta a mettergli i bastoni tra le ruote.

In Fosca Innocenti torna a interpretare il ruolo di una tata, il che avrà di certo strappato più di un sorriso sul set della fiction Mediaset. Lavora proprio in casa Innocenti, al servizio di Fosca, interpretata da Vanessa Incontrada.

