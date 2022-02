Inventing Anna uscita in streaming: trama e cast

Shonda Rhimes ha fatto ancora centro. La storia di Anna Sorokin è stata trasformata in una serie TV dalla celebre creatrice di Grey’s Anatomy. La sua casa di produzione ha sfornato Inventing Anna. Nove episodi avvincenti tratti da una storia vera, che fa il verso a un film di Steven Soderbergh.

Scopriamo cosa sapere su Inventing Anna, dalla trama a quando esce, fino al cast che dovrà interpretare dei personaggi reali. La storia sarà ovviamente un po’ romanzata ma ha basi solide. Da una parte un’inchiesta giornalistica e dall’altra le interviste rilasciate telefonicamente da Anna Sorokin, nota come Anna Delvey in alcuni ambienti di New York, come parte dell’accordo stipulato.

Inventing Anna, trama e cast

Tutto ha avuto inizio con un articolo del New York Magazine, divenuto virale a metà 2018. La firma era di Jessica Pressler e il titolo il seguente How Anna Delvey Tricked New York’s Party People. Il pezzo racconta l’ascesa e la caduta di Anna Delvey, il cui vero nome è Anna Sorokin. Un’artista della truffa riuscita per anni a vivere un’esistenza del tutto fittizia, incassando denaro da numerose fonti, banche comprese.

La serie mira a raccontare tutto il suo percorso, dai primi passi in Germania al suo ultimo vero lavoro, fino alla finta fondazione, le cene e i viaggi pagati e il tentativo di truffa ai danni dell’alta finanza americana. La giovane si era calata perfettamente nella parte, forse al punto di credere di poter essere realmente Anna Delvey. Una recita tanto convincente da ammaliare chiunque, o quasi.

Ecco il cast di Inventing Anna:

Julia Garner: Anna Delvey

Anna Chlumsky: Vivian

Katie Lowes: Rachel

Laverne Cox: Kacy Duke

Alexis Floyd: Neff

Arian Moayed: Todd

Anders Holm: Jack

Anna Deavere Smith: Maud

Jeff Perry: Lou

Terry Kinney: Barry

Jennifer Esposito: Talia Mallay

Inventing Anna, streaming

Inventing Anna è una serie TV prodotta da Shonda Rhimes, in streaming su Netflix in tutto il mondo dall’11 febbraio 2022. Nove episodi in totale, tutti rilasciati nello stesso giorno. Chiunque volesse seguire la storia di Anna Delvey potrà farlo accedendo al proprio account Netflix. L’app è disponibile su tutte le piattaforme, smartphone, tablet, computer, console e Smart TV.

