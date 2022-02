Quello che manca testo e significato canzone Elisa e Rkomi

Elisa e Rkomi tornano a collaborare col brano Quello che manca: vediamo il testo e il significato della nuova canzone dei due protagonisti del Festival di Sanremo.

Si rinsalda il rapporto tra Elisa e Rkomi, che danno vita al terzo brano in collaborazione dopo lo straordinario successo di Blu e Blu Parte II. Quello che manca è il titolo della nuova canzone di Elisa e Rkomi: vediamo il significato e il testo del brano.

Quello che manca: il significato della canzone

Tramite il loro profili Instagram, Elisa e Rkomi hanno commentato la realizzazione della nuova canzone, un nuovo capitolo della loro amicizia come l’hanno definito sui social media. Il brano è un’intensa ballata d’amore che sottolinea il forte sentimento di lontananza che provano i due amanti, che sentono il peso della mancanza.

Quello che manca: il testo della canzone

Entro dolce, sa che

mi sento a casa, sa che

me ne andrò dolce, quando

sarà finito.

Il vero amore alla fine, ti troverà

più di quello, che mi mancava alla fine

ci troveranno.

Ti restava addosso il profumo di quel mare

con le emozioni che non posso più scordare

scivolano via, scivolano via

come note, le note di una canzone

Mentre prendo fuoco, lei si chiama agosto

mi fa tossire il cuore, poi sanguinare gli occhi

usiamo sedici muscoli per sorridere

il triplo se ci arrabbiamo

mi dici perché sei triste

Trasparenti dita che mi tengono incollato

calpestando una parola dietro l’altra, ahia

lavarsi nel buio l’uno per l’altra

quello che manca, mi dici perché sei triste.

Quello che manca, tu sei quello che manca

tu sei quello che manca, dentro di me.

Quello che manca, tu sei quello che manca

tu sei quello che manca, dentro di me.

Quando mi sale un nodo in gola so che nome ha

ma non so quando l’idea giusta mi accarezzerà.

Ti ho cercato dentro quello che poi non c’era

e sei mancato come il sole in quella bufera

E ho messo a tacere voci in fondo all’anima

Io da sola con me stessa che Dio solo sa

Quanto male ho combattuto, quanto ho temuto

di averti perso ancora prima di ritrovarti

Quello che manca, tu sei quello che manca

tu sei quello che manca, dentro di me.

Quello che manca, tu sei quello che manca

tu sei quello che manca, dentro di me.

Sono le mani intrecciate nel buio

treni veloci su un solo binario

il vento in un soffio mi porta da te

mmmh

Sei quello che manca, tu sei quello che manca

tu sei quello che manca, dentro di me.

Quello che manca, tu sei quello che manca

tu sei quello che manca, dentro di me.

Quello che manca, tu sei quello che manca

tu sei quello che manca, dentro di me.

