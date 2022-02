Tall Girl 2, uscita in streaming: trama e cast

Jodi Kreyman torna sul piccolo schermo con Tall Girl 2, sequel dell’ottimo successo del 2019. La produzione è stata avviata ad aprile 2021 e l’uscita è stata fissata dopo circa un anno. Qualche mese in più di lavorazione rispetto al primo capitolo.

Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su Tall Girl 2 che, come nella prima pellicola, offrirà spunti di riflessione molto interessanti sul concetto di “diversità” che spesso coltiviamo dentro di noi, che ci impedisce di vivere serenamente la nostra vita.

Tall Girl, dove eravamo rimasti

La protagonista di Tall Girl è Jodi Kreyman, una giovane ragazza molto alta, ben più dei suoi compagni di scuola, maschi o femmine che siano. Odia essere così “diversa” e a scuola non ha altri con cui parlare se non Jack.

Tutto sembra cambiare quando incontra Stig, studente svedese in scambio che fa innamorare di sé tutte le ragazze del liceo. Jodi si rende conto che è ancora più alto di lei. Si frequentano e arrivano a baciarsi rapidamente. C’è qualcosa tra loro ma le cose non vanno proprio come Jodi si aspettava. Stig le dà buca a un appuntamento e poi inizia a comportarsi in maniera strana. Vive a casa di Jack, che rivela all’amica di come questi si stia innamorando di lei. Quando però lo studente svedese prova a chiederle una seconda chance, lei lo rifiuta.

Alla fine, resasi conto di quanto l’altezza non conti e d’avere avuto al suo fianco il ragazzo perfetto per lei per tutto questo tempo, va da Jack e i due si scambiano un tenero bacio che scioglie il cuore degli spettatori.

Tall Girl 2, trama e cast

Jodi Kreyman si è finalmente liberata dal peso della sua altezza. Era la prima a non accettarsi, il che ha permesso ai bulli del suo liceo di approfittarsene. Una volta compreso come la diversità sia uno stato mentale, ha tenuto un discorso splendido al ballo del liceo nel primo film, il che ha trasformato la sua esperienza scolastica e non solo. Oggi è apprezzata da tutti e ha un fidanzato, il suo amico di sempre Jack. Si è anche aggiudicata un ruolo da protagonista nel musical scolastico.

Si può dire che sia a tutti gli effetti una ragazza popolare ora. Questo però genera nuove insicurezze. Se da una parte nuove conoscenze mettono a dura prova i vecchi legami, e tutto pare andare in frantumi, Jodi si rende conto di come riuscire a camminare a testa alta fosse soltanto l’inizio del suo percorso personale.

Ecco il cast di Tall Girl 2:

Ava Michelle: Jodi Kreyman

Griffin Gluck: Jack Dunkleman

Luke Eisner: Stig

Anjelika Washington: Fareeda

Sabrina Carpenter: Harper

Clara Wilsey: Kimmy

Rico Paris: Schnipper

Steve Zahn: Richie Kreyman

Angela Kinsey: Helanie Kreyman

Johanna Liauw: nuovo personaggio

Jan Luis Castellanos: nuovo personaggio

Tall Girl 2, streaming

La data d’uscita di Tall Girl 2 è stata fissata per l’11 febbraio 2022. Alle ore 9 di mattina il film è stato caricato nel catalogo Netflix. Chiunque volesse vedere il sequel di Tall Girl potrà farlo accedendo al proprio profilo. L’app è disponibile via smartphone, tablet, computer, console e Smart TV.

