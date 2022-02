Ospiti C’è Posta per te 12 febbraio 2022: una coppia amata presente in studio

C’è posta per te: scopriamo tutti gli ospiti e le storie che saranno protagonisti della puntata di sabato 12 febbraio.

Puntuale come ogni sabato torna l’appuntamento con C’è posta per te. Come ogni settimana, tante storie e diversi super ospiti nello studio di Maria De Filippi: andiamo a vedere cosa ci aspetta nella puntata di sabato 12 febbraio e chi accompagnerà la conduttrice nel suo solito appuntamento serale.

C’è posta per te: gli ospiti della puntata di sabato 12 febbraio

Nuovo appuntamento con la venticinquesima edizione di C’è posta per te, uno dei programmi più amati dal pubblico italiano. Anche per la puntata del 12 febbraio saranno tante le sorprese e le emozioni: la super ospite sarà un altro grandissimo volto della tv italiana come Luciana Littizzetto. La comica torinese porterà tutta la sua carica nello studio e possiamo quindi aspettarci i suoi soliti siparietti all’insegna del divertimento.

Non finisce qui però, perché oltre alla Littizzetto ci saranno come ospiti in studio anche Francesca Tocca e Raimondo Todaro. Lei è un volto noto di Mediaset, protagonista come ballerina ad Amici. Raimondo anche nella vita fa il ballerino ed è celebre soprattutto per la sua esperienza a Ballando con le stelle. I due hanno anche un matrimonio tormentato, che a un certo punto era arrivato al capolinea a causa della relazione di Francesca con un altro ballerino di Amici, Valentin Alexandru Dumitru, ma che è ripreso con i due coniugi che si sono riconciliati.

Ospiti ed emozioni anche per questa puntata di C’è posta per te, con Luciana Littizzetto, Francesca Tocca e Raimondo Todaro che si aggiungono alla lunga lista di personaggi che finora hanno animato i sabato sera di Canale 5, dal CT della Nazionale Roberto Mancini a volti noti del cinema come Luca Argentero e Marco Bocci.

