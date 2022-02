Chi è Daniele Quartapelle il Renato Zero vincitore finale di Tali e Quali 2022

Ha trionfato alla finale di Tali e Quali Show Daniele Quartapelle il Renato Zero che ha stregato la giuria del talent. Scopriamo chi è e il suo innato talento nell’imitare il cantante

È calato il sipario anche quest’anno per Tali e Quali Show, la versione non vip del talent condotto da Carlo Conti. La finale è stata recuperata dopo lo stop forzato dovuto alla diretta straordinaria per l’elezione del Presidente della Repubblica Italiana. La settimana dopo è stato il turno della finale del Festival di Sanremo che ha fatto slittare di altri sette giorni la messa in onda della tanto attesa puntata.

Ha vinto la finale di Tali e Quali Show 2022 Renato Zero. Ad imitarlo Daniele Quartapelle che si è esibito cantando I migliori anni della nostra vita. Scopriamo chi è il talentuoso imitatore di Renato Zero.

Chi è Daniele Quartapelle il Renato Zero di Tali e Quali 2022

Daniele Quartapelle è di origini laziali, è nato nella Capitale il 22 aprile del 1968 e ha quindi 54 anni di età. Il padre lavorava in una casa editrice, mentre la mamma si occupava dei figli infatti ha anche due sorelle. Poco dopo la nascita si deve staccare da Roma, vive infatti per un breve periodo nella città di Giulietta e Romeo, Verona. Accanto ai suoi studi scolastici, mostra subito una particolare propensione per le materie artistiche. Non solo, il talento per il mondo dello spettacolo nasce fin dai banchi della scuola elementare dove si divertiva ad inscenare dei piccoli spettacolini per i suoi compagni.

Si diploma all’ITG Alberti come geometra ma il suo sogno resta sempre quello di sfondare nel mondo della musica iniziando anche a suonare la batteria. I concerti diventano il pane quotidiano di Daniele Quartapelle e riesce anche a lavorare tra gli addetti ai lavori. Ricopre un po’ tutti i ruoli e riesce a vedere dal vivo i più grandi artisti dell’epoca come Pink Floyd, David Bowie e Sting. L’illuminazione però è arrivata con i Genesis, grazie ad un concerto al Palaeur.

Sempre spinto dalla passione, all’epoca della scuola Daniele Quartapelle fonda il gruppo rock The Plants arrivando ad organizzare un concerto all’istituto Alberti che riscuote una notevole risonanza. Per cinque anni il Renato Zero di Tali e Quali studia anche canto e allo stesso tempo continua a lavorare, di professione è infatti geometra. In piena crisi esistenziale, dopo aver lasciato il lavoro a 30 anni, viene invitato ad uscire da un amico per entrare per la prima volta nel locale di Roma Ciao Nì. Quel locale gli ha cambiato la vita.

Si tratta infatti di una struttura dedicata a Renato Zero e la sua incredibile somiglianza con l’artista spinge i proprietari del locale a chiedergli di esibirsi. Proprio in quell’occasione, così come avvenuto nella finale di Tali e Quali, Daniele Quartapelle canta I migliori anni della nostra vita. Oggi il Renato Zero di Tali e Quali prosegue la sua carriera di sosia del cantautore romano tra concerti e album con il soprannome Daniele Si Nasce. Della sua vita privata sappiamo che la sua più grande fan è la sua mamma di 90 anni che lo supporta sempre. Non sappiamo invece se Daniele Quartapelle è fidanzato.