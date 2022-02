Chi è Teresa di Uomini e Donne: una storia strappalacrime

Andiamo alla scoperta di una delle dame del trono Over di Uomini e Donne: scopriamo chi è Teresa, la donna che sta conoscendo il cavaliere Franco.

Al centro del Trono Over di Uomini e Donne ci sono Franco e Teresa, che nelle ultime puntate si stanno conoscendo. Negli ultimi tempi Franco è stato uno dei cavalieri maggiormente posti sotto la lente d’osservazione nel programma e ora sta portando avanti la conoscenza della dama Teresa. Ma cosa sappiamo di lei? Scopriamo tutto quanto.

Chi è Teresa di Uomini e donne

Teresa ha 64 anni e da qualche settimana si sta impegnando nella conoscenza di Franco. Finora le cose tra i due stanno andando bene, l’uomo ha dimostrato un importante interesse per la dama, tanto da chiudere, almeno al momento, la porta a qualsiasi altra pretendente. I due si stanno conoscendo, ma sono usciti insieme solo una sera. Tuttavia questa singola uscita sarebbe stata sufficiente per mostrare il buon feeling che si sta instaurando tra i due. Scopriremo nelle prossime puntate come si evolverà la conoscenza, se potrà dare luogo a qualcosa in più o se invece si fermerà prima di compiere gli step successivi.

A 64 anni, Teresa è arrivata a Uomini e Donne per trovare l’amore. Di lei sappiamo ancora molto poco, ma la donna ha raccontato di aver rinunciato all’amore per la figlia. L’amore materno ha vinto, ma ora Teresa vuole anche pensare a se e spera di trovare nel parterre del dating show di Canale 5 un uomo in grado di farle riprovare le sensazioni a cui in passato ha dovuto rinunciare. In fondo il messaggio di Uomini e Donne nella sua versione over è proprio questo: non è mai troppo tardi per trovare l’amore e Teresa ha tutta l’intenzione di provarci.

