Concita De Gregorio chi è, dove scrive e vita privata

Concita De Gregorio, scopriamo chi è la giornalista e scrittrice e i dettagli della sua vita privata.

Tra le giornaliste italiane più famose della televisione c’è sicuramente Concita De Gregorio, volto simbolo di La7 con diversi programmi e rubriche sull’emittente televisiva. Scopriamo dunque tutto sulla donna: dalla sua carriera nel mondo del giornalismo ai dettagli della sua vita privata.

Chi è Concita De Gregorio

Concita De Gregorio nasce a Pisa nel novembre 1963. Ottiene una laurea in Scienze Politiche all’Università di Pisa, per poi intraprendere la carriera giornalistica partendo da media locali in Toscana. Dopo una lunga esperienza nel quotidiano Il Tirreno, nel 1990 per Concita arriva la prima esperienza in un quotidiano nazionale: la Repubblica.

Da quel momento la sua carriera è una continua ascesa, con la donna che dal 2008 al 2011 riveste i panni di direttrice de L’Unità, per passare poi anche alla televisione, conducendo diversi programmi su Rai3. Oggi, Concita De Gregorio è uno dei volti principali di La7, con programmi e rubriche con In Onda e Invece Concita.

La donna è anche una famosa scrittrice e ha pubblicato diversi libri, al cui centro c’è spesso l’amore nelle sue diverse inclinazioni: amore per i soldi, per il sesso, per la famiglia e così via. Oltre ai libri, Concita ha anche sperimentato il mondo del cinema, dirigendo il docu-film Lievito madre. Le ragazze del secolo scorso, nel 2017.

Concita De Gregorio: la vita privata

Per quanto riguarda la sfera sentimentale, la giornalista è sposata col collega Alessandro Cecioni, che si occupa soprattutto di cronaca nera e giornalismo d’inchiesta. La donna ha inoltre ben 4 figli e ha un bel da fare per conciliare la vita privata e quella lavorativa, ma riesce sempre a non far mancare attenzione ai suoi 4 figli, intorno a cui mantiene molto alta la privacy.

