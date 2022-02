Il 6 maggio arriverà al cinema Doctor Strange nel multiverso della follia. Si tratta senza dubbio di uno dei film più importanti di questa fase dell’MCU. Avrà una rilevanza enorme sul prossimo futuro del franchise Marvel e il nuovo trailer mostra immagini inedite a dir poco esaltanti.

Ancora un po’ d’attesa per i fan, che sul web hanno già iniziato ad avanzare ipotesi in merito al trailer di Doctor Strange nel multiverso della follia di Sam Raimi. Saranno finalmente introdotti gli X-Men e i Fantastici 4? Scopriamolo insieme.

LEGGI: Doctor Strange nel multiverso della follia, nuovo trailer del film Marvel

Doctor Strange nel multiverso della follia, Charles Xavier

Doctor Strange deve pagare per le proprie azioni. È impossibile lasciare lo stregone impunito dopo quanto accaduto in Spider-Man: No Way Home. Il Multiverso è ormai fuori controllo dopo le azioni mostrate nella serie TV Loki e nell’ultimo film con Tom Holland.

Stephen Strange finisce così in manette, condotto dinanzi a figure i cui volti non vengono mostrati. Potrebbe trattarsi degli Illuminati, gruppo composto da alcuni dei più rilevanti supereroi della Terra. Creato da Brian Michael Bendis, vanta nella sua formazione lo stesso Doctor Strange e Iron Man (non è da escludere l’ipotesi di poter apprezzare una versione dell’eroe, defunto nell’universo narrativo che conosciamo), ma soprattutto Professor e Mister Fantastic.

Si vede una figura calva sostenere che Strange debba conoscere la verità. Potrebbe trattarsi davvero di Charles Xavier, interpretato da Patrick Stewart. Ciò introdurrebbe finalmente gli X-Men in maniera ufficiale, in attesa di un nuovo film nei prossimi anni. Sul fronte Mister Fantastic, invece, si era molto parlato di tale ipotesi nelle ultime settimane, sottolineando l’ipotesi del ruolo assegnato a John Krasinski.

Altro intrigante risvolto riguarda Wanda Maximoff. Dopo quanto visto in WandaVision, il personaggio interpretato da Elizabeth Olsen potrebbe giocare più un ruolo da villain che da eroina. È probabile che intenda sfruttare il Multiverso a proprio vantaggio, continuando a coltivare la speranza di riunire la propria famiglia dopo averla perduta per sempre nella sua realtà.

