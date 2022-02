Fishbowl Wives, trama e cast della serie tratta da un manga

Fishbowl Wives è un titolo di grande interesse che va ad arricchire il catalogo streaming di Netflix. Potrebbe inizialmente passare un po’ in sordina, almeno in Italia, ma di certo merita attenzione e troverà il proprio pubblico fedele anche nel nostro Paese. Ecco tutto quello che dovreste sapere su questa serie giapponese.

Fishbowl Wives è una serie TV Netflix. Una produzione originale giapponese che adatta sul piccolo schermo le storie narrate in Kingyo Tsuma, ben noto manga di Kurosawa R. Cosa si nasconde dietro la facciata perfetta di alcuni matrimoni?

Fishbowl Wives, trama e cast

Le storie raccontate in Fishbowl Wives sono differenti. Lo sguardo è infatti rivolto ad alcune moglie incastrate in matrimoni opprimenti, seppur per motivi differenti. Si ritrovano travolte da nuovi sentimenti e relazioni extraconiugali. Una passione proibita che rappresenta per loro una via di fuga. Un sogno realizzato. Il tutto adattando il celebre manga Kingyo Tsuma di Kurosawa R.

Vi è una storia principale, alla quale però se ne legato altre. Tutto ha inizio con Sakura Hiraga, donna che ha ormai detto addio alla propria carriera e indipendenza dopo un incidente. Si è sposata e vive intrappolata in un matrimonio senza amore. Suo marito la tratta come un oggetto ed è molesto. Lei si sente proprio come il pesce rosso che c’è in casa, prigioniera di una piccola vaschetta. Sebbene tutti guardino alla sua vita con ammirazione, non conoscono la verità.

Un giorno incontra un altro uomo, per puro caso, mentre è al negozio di animali proprio per quel pesce rosso. La sua vita cambia e Sakura si ritrova a dover gestire queste pulsioni inattese. Superata quella linea, tradito un marito che non merita il suo amore, dovrà capire cosa le suggerisce il cuore.

Come detto, però, vi sono anche altre storie, in qualche modo connesse a quella di Sakura. Online iniziano a circolare voci su quanto fatto dalla donna, che spingono Yuka a contattare l’ex fidanzato quando suo marito rifiuta di fare un figlio.

Differente il caso di Noriko. Suo marito condivide il pranzo che lei gli ha amorevolmente preparato con un collega, Tsuta, e gli fa una proposta a dir poco fuori dall’ordinario. Distrutto ormai il rapporto tra Sota e la moglie Saya. Correvano sempre insieme ma ora lei beve tutto il giorno e vive sul divano. La vita di Hisako invece cambia di colpo mentre è fuori con il cane. Incontra un uomo che non riconosce, Baba, con il quale inizia a uscire. Suo figlio però sa cosa sta accadendo. Storie che si intrecciano, mentre prosegue il racconto di Sakura e Haruto, tra mille difficoltà.

Ecco il cast di Fishbowl Wives:

Ryoko Shinohara

Takanori IWata

Masanobu Ando

Kyoko Hasegawa

Wakana Matsumoto

Shizuka Nakamura

Saori Seto

Anna Ishii

Hidekazu Mashima

Shingo Fujimori

Atsuhiro Inukai

Yiki Kubota

Fishbowl Wives, uscita e quanti episodi

Netflix ha scelto San Valentino per il lancio di questa serie. Fishbowl Wives è disponibile in tutto il mondo da lunedì 14 febbraio 2022 alle ore 9.00. Otto episodi sono stati prodotti dalla piattaforma streaming. Ecco i titoli:

Episodio 1: La moglie e la vasca per i pesci

Episodio 2: La moglie e l’outsourcing

Episodio 3: La moglie e il portavivande

Episodio 4: La moglie accompagnatrice

Episodio 5: La moglie con il mal di testa, parte 1

Episodio 6: La moglie con il mal di testa, parte 2

Episodio 7: La moglie e la ristrutturazione

Episodio 8: La moglie e la vasca per i pesci

