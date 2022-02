Gf VIP, Nathaly “attacchi di panico” abbandona il confronto con l’ex

Nella puntata del 14 febbraio del Gf VIP Nathaly Caldonazzo si è confrontata con l’ex Andrea Ippoliti rivelando attacchi di panico per poi lasciarlo fuori la porta rossa

Al Grande Fratello VIP si è registrato un momento di forte tensione, non quello fatti di urla e strepiti ma di sofferenza che si è percepita al di là dello schermo. Nathaly Caldonazzo è stata messa a dura prova, ha dovuto confrontarsi fuori dalla casa del Gf VIP con il suo ex fidanzato Andrea Ippoliti. Sì, proprio l’uomo che due anni e mezzo fa l’ha tradita al programma Temptation Island con la giovane bionda Zoe Mallucci.

Nella casa la Caldonazzo non ha avuto di certo parole al miele per il suo ex compagno che ha definito un narcisista patologico e un deficiente, tra le varie. Il Grande Fratello riteneva che fosse opportuno che lui avesse la possibilità di replicare alle parole della ex fidanzata di Massimo Troisi e così c’è stato un confronto pesante per la show girl.

Gf Vip 14 febbraio, Nathaly abbandona il confronto con l’ex Andrea Ippoliti

Il confronto tra Nathaly Caldonazzo e l’ex di Temptation Island Andrea Ippoliti è iniziato con l’imprenditore che ha chiesto di non essere più insultato da lei, queste le sue parole: Sono stato una persona pessima ma mi hai definito con delle frasi molto forti. Sono passati due anni e mezzo, non sono andato in giro a prendere follower per rispetto a te. Ho sbagliato e ho tre figli a casa che guardano la tv, credo che tu debba mettere fine a questi insulti.

Forte la replica di Nathaly che ha rivelato di aver avuto attacchi di panico a causa del tradimento a Temptation Island: Ma chi ti vuole, sono stata choccata per due anni per quello che mi hai fatto. Sei stato ridicolo e sei un pagliaccio. Sono stata a casa con attacchi di panico, ho avuto l’anima squarciata come se mi avessero tirato l’acido. Non mi ha mai chiesto scusa di persona. Per me è morto. Dopo queste parole la Caldonazzo sta male, ha sofferto troppo per questo tradimento, e va via lasciando l’ex Andrea Ippoliti fuori la porta rossa. Alfonso Signorini, una volta interrotto il confronto dall’attrice, ribadisce che si vede che è una donna che ha sofferto, poi le chiede scusa per il confronto proposto, non immaginava che una ferita, seppur profonda, fosse ancora così viva.

