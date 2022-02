Ospiti Stasera tutto è possibile 15 febbraio

Stasera tutto è possibile, scopriamo tutti gli ospiti della puntata del 15 febbraio 2022 del programma di Rai2.

Riparte Stasera tutto è possibile, comedy game show di Rai2 condotto da Stefano De Martino. Quella che prenderà il via martedì 15 febbraio 2022 è la settima edizione del programma, la terza condotta da Stefano De Martino dopo le prime quattro svoltesi sotto la guida di Amadeus. Tante risate e divertimento in programma: scopriamo chi saranno gli ospiti della prima puntata di Stasera tutto è possibile.

LEA UN NUOVO GIORNO, ANTICIPAZIONI SECONDA PUNTATA DEL 15 FEBBRAIO: MARCO CONTRO ARTURO

Stasera tutto è possibile: gli ospiti della puntata di martedì 15 febbraio

Partiamo da quelli che saranno i volti fissi che vedremo all’interno del programma. Ci saranno il noto attore comico Biagio Izzo, il comico napoletano Francesco Paolantoni e l’imitatore Vincenzo De Lucia. Questi dunque gli ospiti fissi confermati, poi ci sono una serie di personaggi che potremo vedere in qualche puntata dello show. A Tv Sorrisi e Canzoni, Stefano De Martino ha parlato dei volti che gli piacerebbe portare nel suo programma, facendo i nomi di Giorgio Panariello e Achille Lauro.

Secondo alcune indiscrezioni potremo vedere in Stasera tutto è possibile anche una super ospite come Mara Venier, molto legata al presentatore Stefano De Martino. Poi, ovviamente, molti fan sperano di vedere anche Belen Rodriguez al fianco del suo amore ritrovato, ma sembra improbabile dal momento che la showgirl è attualmente impegnata con la conduzione de Le Iene.

In attesa dunque di capire quali ospiti affiancheranno De Martino e le altre presenze fisse all’interno del programma, lo show di Rai 2, visibile anche tramite l’applicazione di Rai Play, è pronto a ripartire con i suoi irresistibili giochi e la sua allegria. Tante novità anche in tal senso, con il programma che proporrà nuovi format pronti a far divertire gli spettatori.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI