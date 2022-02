Tommaso Paradiso tracklist album Space Cowboy: il feat misterioso

Tommaso Paradiso ha svelato la tracklist del suo primo CD da solista: Space Cowboy. C’è un featuring misterioso che sta facendo impazzire i fan!

Dopo tanta attesa, sta per arrivare finalmente il primo progetto da solista di Tommaso Paradiso. L’ex frontman dei Thegiornalisti ha da tempo intrapreso la propria carriera individuale, pubblicando i suoi primi singoli come I nostri anni, Ricordami e Non avere paura. Dopo il grande successo ottenuto con la band, il cantante vuole conquistare la scena anche da solista e presto darà alla luce il suo primo lavoro. Da tempo l’artista infatti ha anche annunciato l’uscita del suo primo album, intitolato Space Cowboy: in attesa di poterlo ascoltare, ecco la tracklist del CD.

Tommaso Paradiso, la tracklist del nuovo CD Space Cowboy

L’album si comporrà di undici tracce, tra cui tre singoli che hanno già visto la luce: Magari no, La stagione del cancro e del leone e Lupin, ultimo brano uscito in ordine temporale. A calamitare l’attenzione dei fan è però la seconda traccia del CD, Amico vero, che sarà in featuring con un artista misterioso, di cui Tommaso Paradiso non ha svelato l’identità. Stando al titolo del brano, il feat potrebbe essere con un artista che ha un legame stretto con l’ex frontman dei Thegiornalisti: l’attesa sicuramente è tanta e i fan si sono già sbilanciati nelle prime previsioni, che vedono il nome di Calcutta come indiziato principale. I due hanno infatti uno stretto legame, tanto che quest’ultimo è stato anche ospite all’ultimo grande concerto dei Thegiornalisti al Circo Massimo.

In attesa dunque di poter ascoltare l’album e di scoprire chi sarà il misterioso artista che parteciperà al CD, ecco la tracklist di Space Cowboy:

1 Guardarti andare via

2 Amico vero feat. ???

3 Magari no

4 Lupin

5 La stagione del cancro e del leone

6 Space Cowboy

7 È solo domenica

8 Silvia

9 Tutte le notti

10 Vita

11 Sulle nuvole

