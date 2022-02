Ero in guerra ma non lo sapevo: cast e trama

Ero in guerra ma non lo sapevo è un film del 2022 diretto da Fabio Resinaro. Una pellicola drammatica che racconta una storia biografica, quella del gioielliere Pierluigi Torregiani. Il suo è un caso di cronaca tristemente celebre, che fece molto discutere sul finire degli anni ’70.

Scopriamo trama e cast di Ero in guerra ma non lo sapevo, distribuito al cinema dal 24 gennaio 2022 e trasmesso in prima TV su Rai 1 il 16 febbraio. Al centro della pellicola vi sono Francesco Montanari e Laura Chiatti ed ecco la storia che hanno raccontato.

Ero in guerra ma non lo sapevo, trama e cast

Ero in guerra ma non lo sapevo è ispirato all’omonimo libro di Alberto Dabrazzi Torregiani e Stefano Rabozzi. Il testo racconta la vita del giovane figlio del gioielliere Pierluigi Torregiani, coinvolto in uno scontro a fuoco nel 1979. Alcuni rapinatori entrarono nel ristorante dove stava cenando con la sua famiglia. Nel momento in cui minacciarono sua figlia, l’uomo estrasse la propria pistola, pronto a farsi giustizia. Morti e feriti furono il frutto della sparatoria, che vide coinvolto anche lo stesso Alberto.

I malviventi appartenevano ai PAC, ovvero Proletari Armati per il Comunismo. Un gruppo terroristico di estrema sinistra. La sparatoria è interpretata come un atto di sfida, da non poter perdonare. Ebbe così inizio l’odissea di Torregiani, individuato come giustiziere borghese e fascista, simbolo di una classe sociale da eliminare. Ideali messi al servizio di pura violenza senza alcun reale scopo politico. La gioielleria dell’uomo, nella periferia di Milano, venne presa d’assalto e nel suo testo Alberto ha tentato di offrire la sua personale riflessione sugli anni di piombo e, in generale, sull’animo umano e i suoi più profondi recessi.

Ecco il cast di Ero in guerra ma non lo sapevo:

Francesco Montanari: Pierluigi Torregiani

Laura Chiatti: Elena

Luca Guastini: Albertini

Alessandro Tocco: Alberto

Pier Giorgio Bellocchio: commissario Giardino

Maria Vittoria Dallasta: Anna

Gualtiero Burzi: medico

Juju Di Domenico: Marisa

Stefano Fregni: direttore banca

Gianluca Gobbi: Salvo Lo Russo

Paolo Pitossi: agente Calarco

Raffaele Cantone: agente Palange

Michele Maccagno: allenatore

